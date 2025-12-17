安置住宅未完工就逼拆舊家！桃園航空城拆遷戶恐無家可歸

國民黨立委涂權吉、牛煦庭今（17日）偕同桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長舉行記者會，呼籲中央懸崖勒馬，莫讓當年「先建後拆」的政治承諾跳票。（圖／李智為攝）

桃園航空城51戶徵收拆遷戶不滿安置住宅未能如期交屋，交通部民航局仍堅持搬遷，逾期即取消發放15％建物拆遷獎勵金，恐面臨無家可去困境，國民黨立委涂權吉、牛煦庭今（17日）偕同桃園市議員徐其萬、桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長舉行記者會，呼籲中央懸崖勒馬，莫讓當年「先建後拆」的政治承諾跳票，使航空城徵收居民權益受損。

陳錫達表示，交通部民航局辦理桃園航空城區段徵收案，未如期將安置住宅點交給徵收戶，卻於本月初陸續發文要求51戶徵收戶於這個月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金，此舉將會減少補償費，導致徵收戶無力支付向民航局購買安置住宅的價款，這無異於恐嚇徵收戶立即拆除原住家，甚至面臨無家可歸，流落街頭之困境。

陳錫達表示，建請行政院責令交通部民航局撤銷原處分，待政府興建之安置住宅點交予原徵收戶日起3個月內徵收戶再行拆遷其原建築改良物，並保有領取自動拆遷獎勵金及配合加速開發獎勵金之資格。

涂權吉指出，大園蘆竹地區發展受機場影響容忍多年，遭劃入區段徵收範圍亦非自身所願，而是為了配合國家重大建設被迫放棄家園。當初政府承諾將以「先建後拆」、「優惠融資」等配套模式重建家園。

涂權吉批，中央現在卻為了緊守機場園區開發期程，不顧前置的安置住宅及安置街廓期程已經延誤，強求徵收戶仍須依期搬離原住所，否則就會失去請領獎勵金的資格，這叫當年信任政府照顧，衷心期盼航空城開發能帶動國家進步、地方繁榮，只希望保有重建或重購家園能力，求取安身立命之地的在地鄉親情何以堪？

牛煦庭要求，政府應遵守「先建後拆」原則。他強調，加發15％是前桃園市長鄭文燦任內的公開承諾，旨在補償民眾配合國家建設被迫搬遷的犧牲，政府不應失信於民。

牛煦庭指出，目前拆遷進度落後並非民眾惡意抗爭，多數居民皆已積極配合，房屋興建也近完成，僅因驗屋點交等技術性問題延宕。若因此沒收補償金，形同找人民麻煩，更違反信賴保護原則。

牛煦庭表示，民進黨政府不應「為德不卒」，應比照桃園市政府模式給予工期展延與緩衝空間。他將堅定捍衛基層權益，要求行政單位展現彈性，讓政策圓滿落地，而非變相懲罰配合政策的善良百姓。



