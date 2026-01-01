安置加薩難民交換以色列承認？索馬利蘭否認

▲索馬利亞指控索馬利蘭之所以獲得以色列承認獨立，是以承諾安置加薩難民為代價。圖為手持索馬利蘭旗幟的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 以色列去年12月26日宣布，承認位於非洲之角的索馬利蘭（Somaliland）是獨立國家，引發國際社會譴責，認為此舉會破壞非洲之角的穩定。之後，索馬利亞更指控索馬利蘭獲得以色列承認獨立，是以承諾安置加薩難民為代價。對此，索馬利蘭今（1）日發聲否認，強調並未與以色列討論相關事宜。

根據《半島電視台》報導，索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）透露，索馬利蘭之所以獲得以色列承認是因為答應了三個條件，分別是協助安置加薩的巴勒斯坦人、在亞丁灣沿岸建立軍事基地、以及加入「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

事實上，在哈莫德提出指控之前，就有傳聞說索馬利蘭有意協助以色列驅逐巴勒斯坦人的目標，接納巴勒斯坦人移居當地。對此，索馬利蘭外交部長1日發聲否認，強調並未與以色列談論過相關事宜。

不過，《半島電視台》報導指出，接納安置巴勒斯坦人形同協助以色列在當地進行備受爭議的種族清洗，其他曾被點名的國家均強力否認，而索馬利蘭僅說未曾討論過，態度顯得耐人尋味。

以色列為何突然宣布承認索馬利蘭的動機仍然不明，但有分析人士指出，索馬利蘭位於紅海門戶的戰略位置，與葉門叛軍胡塞組織隔海相望，以色列或許是想藉此取得針對胡塞組織實施軍事行動的前哨站，以及建立監控胡塞組織的第一線據點。

