安置孩童多處瘀傷疑遭虐待 新北:已轉換照顧者

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市一名1歲幼童被安置不到10天，頭部、眼睛與手臂多處瘀青。市府社會局今天說，目前還無法釐清原因，已轉換照顧者並評估傷勢；若確實照顧不當，將對照顧者提出獨立告訴。

民進黨籍新北市議員張維倩今天陪同男童家屬召開記者會表示，男童因家庭糾紛因素被安置，未料11月16日進入合格安置處所後，不到10天就被發現頭部紅腫、眼睛與手臂多處瘀青，令人心碎。

張維倩說，近期兒虐事件頻傳，引發社會高度關注。家屬已經至台大醫院驗傷並提出告訴，這起「孩童送安置反而疑遭虐待」的情形非常離譜，她呼籲社會局應立即徹查細節、明確究責，避免悲劇重演。

張維倩質疑，安置機構的照顧者明顯沒有做好保護孩童的基本責任，並有涉嫌虐童行為，保護機構須負起管理責任；她也要求社會局在選擇與評估安置機構時，更應強化審查與監督機制。

市府社會局以文字回應中央社記者詢問表示，此案緊急安置是因為家長爭吵時，以孩童性命為要脅，並拒絕履行孩童的安全維護計畫。社會局家庭暴力暨性侵害防治中心安置孩童後，也一星期5次高密度訪視關切個案。

社會局說，社工人員在發現孩童傷勢後，立即將孩童帶往醫院就診，並轉換照顧者。目前還無法釐清造成孩童傷勢的原因，成因交由台大醫院兒保醫師團隊評估。

社會局說，以最高標準維護孩童權益，第一時間轉換照顧者。若確實有照顧不當，家防中心將即刻對照顧者提出獨立告訴，捍衛孩童權益。（編輯：李淑華）1141127