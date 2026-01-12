安置承諾跳票？新北市府要「新店中正國宅」5原民搬離 律師批：侵害生存權

中正國宅遷離案，法律扶助基金會原民中心專職律師林育萱批評，新北市府再次強迫族人遷離已經違法。白廷奕攝



新北市新店溪洲部落及小碧潭部落部分原住民，30年前配合拆遷政策搬進新店中正國宅，族人認為政府會妥善安置，不料，薪北市政府原民局前年起向法院聲請強制執行，要求5名族人搬離國宅。數十名族人今（1/12）日分別到市府與台北地院前抗議迫遷，委任律師林育萱批評，市府未與族人討論就片面修訂相關出租要點，阻擋族人續租，不僅違法也侵害族人生存權及適足居住權。

1970年代，有東部原住民因應經濟發展北漂謀生，於新店溪碧潭至秀朗橋一帶自立建村，逐漸形成溪州部落及小碧潭部落，後來台北縣政府（現為新北市政府）為推動都市發展及河川整治計畫，產生部落拆遷安置問題。市府於1995年輔導部分族人搬入中正國宅，但仍有部分原民不願遷移，歷經多年抗爭、協商，市府最後同意負擔部分費用，讓留下的族人就近重建房屋。

林育萱感嘆，同樣是拆遷戶，遭遇卻大不相同。她表示，政府當初承諾以中正國宅56戶進行安置，安置計畫及租約均無承租期限及資力限制，如今卻背棄安置承諾，於2024年9月起要求5名族人限期搬離，並向法院聲請強制執行，理由是租約已到期或不符資格，且租約有經過公證，依法可以強制執行。

新北市政府日前要求5名中正國宅原民戶限期搬離，並聲請強制執行，族人至北院外抗議。白廷奕攝

林育萱指出，雙方租約的依據是「新北市政府原住民住宅出租管理要點」，包含租約簽訂、租期、續約與終止等都是由新北市府「單方面決定」。她批評，新北市府長期片面修訂該管理要點，2005年原僅禁止族人擁有自有住宅，2011年修正為2年一租、續租須申請，2016年突然新增12年租期限制，2018年又增加收入門檻及居住人口限制，導致5名族人申請續租遭駁回。

林育萱認為，族人在中正國宅已居住30年，有自己的文化活動及認同，已形成新的原住民部落「中正部落」，新北市府強迫其遷離，不僅違背《經濟、社會、文化權利國際公約》及《原住民族基本法》相關規定，也已侵害族人的文化權、生存權及適足居住的權利。她強調，新北市府違法修訂該管理要點，根據違法內容而作成的公證書，沒有公證的效力，不可作為強制執行的依據。

中正國宅遷離案，律師林育萱（左）與當事人之一曾榮明（Sako）。白廷奕攝

林育萱表示，高雄行政法院針對高雄拉瓦克部落迫遷案的判決明確指出，「政府應有通知、協商、補償、安置義務」，如今新北市府2度強迫族人離開部落，卻沒有踐行相關義務，已經違法。林育萱呼籲新北市府「停止迫遷」，履行對拆遷戶的承諾，負起妥善安置的責任。

北院今（1/12）日開庭審理其中1位原民戶提起的訴訟，族人委任律師聲請向國發會及原民會函調當時的安置計畫，但新北市府委任律師表示，相關公文已經佚失。法院將先函調確認後，再開庭審理。

