安置童無法就醫！機構人員氣憤：竟是父母為「普發1萬元」註銷健保卡

兒少安置機構人員控父母為1萬元註銷孩童健保卡。示意圖／取自photoAC

普發1萬自11月10日開跑，凡中華民國國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、國民的配偶、政府機關因公派駐國外人員及其具中華民國國籍眷屬，符合5大資格者皆可領取；不過一名幼兒安置機構人員在社群指控，竟有父母為了1萬元，將孩童健保卡註銷。

一名在幼兒安置機構上班人士指控，最近機構內有孩子的健保卡被註銷，推測是他的父母「為了普發1萬元」重辦健保卡，氣憤表示「雖然錢機構也不會使用」，不過政府已經免費幫忙養孩子「竟然還想方設法的把錢領走，導致小孩不能就醫」仍越想越生氣。

廣告 廣告

貼文一出，一名網友也遇到相同問題，指出安置的孩子「社福帳戶還在送件中、郵局還沒核發下來」，錢似乎真的被媽媽拿走了，無論主責社工積極尋找，案母仍搞消失；網友紛紛痛批「天下一堆不是的父母」，質疑父母「這時候就想到自己有小孩了？」、「這種行為是否違法？」、「孩子現在能看病嗎？」

「安置兒少」為免登記對象，1萬元將直接入帳。圖／財政部

然而根據財政部普發1萬「免登記對象」，就明確點出「安置兒少」將直接撥入帳戶，網友也點出「主責社工及機構社工都可以協助孩子辦理社福帳戶」，錢不會被別人領走；事後原PO也回應，經了解事情始末，原來是社工有向父母告知1萬元會入社福帳戶，但「父母不相信還是去重辦健保卡想領看看」，因此目前健保卡被註銷重辦，孩童只能先自費就醫。



回到原文

更多鏡報報導

身兼演員、DJ還是老闆！知名女星涉投資詐欺1.9億遭逮

她演唱會中未起身擺動 遭饒舌歌手點名「看起來很蠢」！真相曝光引眾怒

韓國男見台人1生活氛圍「想撕掉護照」！網點頭：這類人到處都是