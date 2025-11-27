安置5天頭臉瘀青、多處濕疹！新北1歲童疑遭照護不當 母怒批重演剴剴案

新北1歲童疑遭照護不當。（示意圖／翻攝自pexels）

新北市土城1名1歲男童因父母爭吵遭緊急安置，母親收到照片發現孩子額頭及手部瘀傷，且多處濕疹，社工起初以蚊子叮或衣服縫線壓傷等藉口敷衍，接著又前後矛盾稱監視器畫面顯示幼兒撞到欄杆，但驗傷時再改口稱沒有看到監視器。對此，院方研判男童傷勢為撞擊所造成，讓家屬質疑照護不當，猶如昔日震撼社會的「剴剴案」翻版。社會局目前已調離主責社工並加強訓練，若確認虐待將提出告訴。

據《壹蘋新聞網》報導，這名男童去年11月早產2個月出生，父母雖然經濟拮据，仍努力供應營養品與高級奶粉，悉心照料讓孩子逐漸白白胖胖，甚至長得比足月嬰兒更高壯，日前一家人還剛慶祝男童滿1歲生日。

不料本月15日父母在電話中爆發激烈口角，情緒失控的母親一度以孩子為要脅，揚言「從早到晚都沒餵小孩」並可能有不利行為，讓父親驚慌報警。警方與家防中心社工到場後，隔日（16日）決定對男童進行緊急安置。

21日是男童被安置的第5天，社工依例傳送照護照片給家長，但母親一看卻發現額頭上2處醒目的紅腫。她立即詢問原因，社工卻僅以「蚊子叮」敷衍帶過，甚至稱可能是小孩被抱時額頭壓到牛仔衣的縫線。母親覺得說法牽強，再次要求具體說明。

沒想到社工隨後改口說經詢問照護機構，監視器畫面顯示孩子扶著欄杆站立時搖晃撞傷。然而，當母親堅持帶孩子到台大兒保中心驗傷、希望確認傷勢來源時，社工又於25日致電道歉，坦承其實「根本沒有看到監視器，只是手機錄影」。母親追問受傷過程，社工仍無法說明清楚，前後矛盾的說法令她相當憤怒。

26日上午，母親帶孩子前往台大兒保中心急診驗傷。她觸摸傷口時發現腫塊已變成瘀青且硬化，醫師進一步檢查也在眼睛下方、左手手背等多處發現瘀傷，另有右臉頰、耳朵、頸部等多處濕疹。

醫師初步認為孩子應是因撞擊受傷，但無法判斷是否為意外或照護不當。相較之下，社工卻完全無法提供一致說法，只表示已撤換照顧者，細節卻閉口不談。母親因此質疑是否發生未知情況遭刻意隱瞞，「兒子安置前白白胖胖沒有外傷，安置後卻遍體是傷，我承認我做錯讓孩子被安置，但我是嫌犯，他們卻是現行犯！」

新北市社會局家防中心主任許芝綺回應，當日因家長以孩子安全作為威脅，因此依法啟動緊急安置。她強調，主責社工在安置後有發現孩童傷勢並通知家長，並已帶孩子就醫接受兒保醫師研判，同時已更換照顧者。

若醫師最終研判為照護不當，家防中心將對照護人員提出獨立告訴。至於社工在過程中多次前後不一的敘述，許芝綺表示已將原主責社工調離本案並予以告誡，後續也會加強訓練。

