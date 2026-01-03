安美專案不只施工 深入了解長者所需

慈濟安美專案，照顧長者居家安全。雲林志工團隊、到11戶長者家中，安裝扶手，也因此發現，有些個案，需要進一步關懷。雖然裝扶手是一時，但陪伴是長久。

「(您起來的時候 手可以扶這邊)，(扶這邊 這樣) 好 謝謝。」

90歲獨居的劉老太太，夜裡起床上廁所很不方便，志工安裝起床輔助器跟浴廁扶手，保障安全。「真好 幫我做得這麼舒適。」

另一戶，84歲楊老太太，居住環境簡陋，浴廁在室外，除了安裝扶手，志工也送上棉被。「(阿媽 這蓋著很溫暖)，謝謝你啦 祝你們賺大錢。」

慈濟基金會社工師 張佳琪：「家裡的狀況其實是，很簡陋然後比較髒亂的，所以我們也會做後續的居家關懷。」

慈濟志工 林緞：「剛好我們有安美安裝扶手，就及時就有看到他們的苦難。」

安美團隊到雲林土庫，為長者家中安裝扶手等安全設施，在寒冬裡，帶來一股暖流。奮起里長 楊文孔：「非常感謝我們這些志工，還有 有錢出錢有力出力的慈濟，幫助我們一些困苦的(長者)。」

藉由安美專案，走進社區，看見長者的生活樣貌與安全需求，持續關懷，讓照顧不間斷。

