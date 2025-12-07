安美專案到芙蓉 一支扶手一分保障

馬來西亞有位86歲的照顧戶，因行動不便，曾經多次在家裡跌倒，他的妻子相當擔憂，還好11月開始他的生活情況也大大改善，原來洗手間和走道，都有志工替他安裝了安裝扶手。

反覆確認位置、測量高度，只為讓扶手更順手好握。86歲的照護戶杜亞鋯在家中多次跌倒，芙蓉慈濟志工知悉後上門關懷。

慈濟照顧戶 吳有妹：「安心很多，然後又方便很多，因為我的丈夫時常都有跌倒，他的腳(不穩)，他的頭整天暈的，現在裡面安裝了這些(扶手)，可以扶了，好很多的，全部都跟我們做到好好，做到很方便，所以我很滿意了，很開心，謝謝，謝謝慈濟。」

2017年每月持續關懷至今，他們也年紀漸長，志工決定為他們安裝扶手，提升兩老居家安全。

慈濟照顧戶 杜亞鋯：「慈濟的師兄大大地幫助我，我很感謝他，他安裝了(扶手) 我很方便，很放心。」

扶手裝上的是一分心安。在慈濟志工的陪伴下，這對長者的家，多了一分安全，也多了一分溫暖的依靠。

