安美計畫到斗六 守護偏鄉獨居長者

慈濟基金會推動「安穩家園，美善社區」的居家安全改善計畫，簡稱「安美計畫」，針對社區長者和弱勢家庭，免費協助裝設安全扶手、無障礙坡道、照明改善、改坐式馬桶、止滑措施等等，避免他們在家中跌倒受傷。雲林區的慈濟志工，動員來到雲林縣斗六市重光社區，進行安美計畫。長輩們露出安心笑容，豎起大拇指比讚。

「 (扶手)這樣夠高嗎 這樣(握)，手握著 。」

雲林斗六重光社區的安美計畫，志工動員展開。

斗六市崇光里長 姜宗文：「 很感謝慈濟照顧一些弱勢獨居的，因為現在都年輕少子化，年輕的都不在家。」

慈濟志工 林家君：「 有一些那個(長輩)他們的家庭環境，也不是很好。」

高阿媽：「 (跌倒)這隻腳斷3次，今年(跌倒)又這裡骨折，去年(跌倒)這裡骨折。」

慈濟基金會社工師 張佳琪：「 我們的安美(計畫)裡面，也有遇到一位長輩，他在家裡已經跌倒了4次，我們幫他裝了廁所的扶手，還有止滑的措施，阿媽非常地感動。」

高阿媽：「 (床沿扶手)多了很多受力點 讚。」

偏鄉長輩多，經濟困境、加上獨居，使得居家行動、多了很多風險。於是志工一站接一站，守護他們的生活。

「 這個(洗澡椅)高度可以嗎，阿媽有覺得太高 太低，這個可以再轉，像這樣就有高度。」

使用細節，詳細解說。

安美計畫家庭 薛小姐：「 這樣能防止她(媽媽)跌倒，很感謝慈濟幫忙我們。」

慈濟志工 張瑞珠：「 今天來安裝以後，才知道說 他們(長輩)家，真的是很需要很需要，這個安美(計畫)，因為他們都是要靠牆壁，並摸著牆壁走路的程度了，看到他們這樣 我的心也很不捨，因為這裡的長輩 就像我的父母。」

「(你看一下 好嗎)，(爬起來) 很方便。」

生活起居更自在，老人家露出了安心的笑容。

唐阿媽：「 慈濟幫我安裝這些扶手，很好用 感恩慈濟 感恩上人。」

