安美計畫到美崙 守護長者居家安全

不論是照明、扶手、止滑墊，這些微不足道的小小裝置，卻是對長者居家安全的貼心措施。慈濟志工團隊(29日)上午前往花蓮市美崙地區家訪，針對民享里、民孝里約40戶社區長者和有需求家庭，提供居家安全改善的「安美計畫」，要用心守護鄉親生活安全。

「燈 會 會亮，那個喔，會嗎，電燈會亮。」

走進玄關前，慈濟志工細心檢查，確認家中照明是否充足。許先生車禍後行動不便，更容易在浴室滑倒。

「他站起來還可以扶啦，對啦，我至少跟它站起來。」

花蓮市民享里里民 許先生：「我就以前有車禍過，腳 現在沒有力量又會痛，如果爬樓梯更會痛，(扶手)可以減少我的腳的壓力，我覺得慈濟做這個，對這些長者很好。」

志工一戶戶拜訪，從互動關懷中傾聽，了解個案生活狀況。

「行動會比較慢，他膝蓋裝人工關節，這樣子，所以如果裝了人工關節，還是要多走動。」

花蓮市民享里里民 盧女士：「平常都是自己住，公公上來還是，希望他可以方便一點，覺得很不錯就是，慈濟有這樣子的，提供這種服務，讓就是我們這種，就是可能比較有需求的家庭的話，有個管道可以申請。」

慈濟基金會「安美專案」，志工團隊分組進行，上午來到花蓮市民享里，拜訪約20戶社區長者和有需求家庭，了解裝設安全扶手、照明改善、止滑等情形。

花蓮市民享里里長 徐靖縈：「里民他們覺得說，這個有安全性的問題，有些人可能覺得說，不知道找誰做，那剛好有慈濟 有這個方案，可以幫助到他們，他們也覺得非常溫馨。」

慈濟志工 楊彰文：「從最開始走玄關 客廳，還再到他的浴室，甚至於樓梯間的扶手，我們都要一一幫他看過，一一幫他考量過，我們讓他能夠在生活上，能夠越安全越好，這是我們最主要目的。」

生活起居更自在，讓居民的家，永遠都是最安全的港灣。

