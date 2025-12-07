安美計畫 撐起搖搖欲墜的晚年

雲林慈濟志工執行安美計畫，深入土庫鎮家戶巡訪，為獨居長者與身障者逐一評估需求，安裝扶手、沐浴椅與起身輔具，改善居家生活動線，減少跌倒風險。溫柔的關懷與用心的服務，讓長者在試用後，露出久違的安心笑容，也讓家人更放心。

獨居的93歲洪阿媽，看到施作完成的浴廁扶手，開心之情，溢於言表。

獨居長者 洪女士：「喔，您們真好，幫我安裝這些，(這邊也有一支)，對啊，幫我安裝這個，我才起得來，(好 您先試廁所這支)，不然我都會跌到。」

試坐沐浴椅，阿媽也很滿意。

獨居長者 洪女士：「喔，謝謝 (OK) 我跟你們謝謝。」

另一位長者，行動不便，連起床都有問題，志工為她安裝起身輔助器。

陳女士：「(這樣拉得到嗎)，(這樣好嗎) 好，(這樣讚不讚) 你們慈濟真好，(好 您慢慢起來) 謝謝啦。」

陳女士的媳婦：「要起身，還是說要洗澡，比較方便，比較安全，很感謝慈濟來，幫忙我們。」

慈濟安美計畫，深入雲林土庫，改善長者居家安全。

慈濟南部社福室社工 張育慈：「用完之後就很開心，就笑咪咪的 一直感謝我們，就會讓我們覺得說，我們這樣子做，真的是幫長者很大的忙。」

土庫鎮長 陳特凱：「將近有200戶的戶數，得到慈濟安美計畫這樣子的協助，對於我們獨居老人，還有身障人士，幫助非常大。」

一支扶手、 一張沐浴椅，換來長者安心的笑容。家裡更安全，生活也更自在了。

