安美輔具在馬祖 歲末祝福擘畫願景

馬祖列島，有北竿與南竿，一年當中，冬季觀光客較少，也有很多當地民眾，便把握時間到外地去。上周末，台灣14位慈濟志工到馬祖舉辦2場歲末祝福感恩會，出席的大多是長者，大家聊一聊慈濟安美計畫與環保輔具平台的服務，收到福慧紅包的鄉親，也很歡喜。

「一人一善，人人從善。」

來自台灣的志工，一抵達馬祖，送來靜思語春聯、邀約民眾參加歲末祝福。歡歡喜喜領到福慧紅包，一段好話，開啟智慧。

民眾 陳玉鳳：「要做一個能包容的人，不要做一個被包容的人。」

冬天，馬祖觀光度小月，大多是長者來相聚。

「不要小看自己，因為人有無限的可能。」

回顧2025慈濟事，也為2026年祝福。

志工 王朝生：「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願。」

做慈濟，就是成為別人的貴人。從北竿到南竿，兩場小型的感恩會，志工分享著付出的快樂，慈濟安美專案與富有愛心店的推動，正在馬祖畫著一道溫暖的風景。

