"安美"到金門 老兵不必打地鋪

金門獨居長者多，為了讓他們能安心在家安老，慈濟志工展開安美計畫，協助裝設扶手，有一位七十多歲的李明道，生病後，行動不便，一直拒絕鄰里的幫助，所幸，在他的好朋友勸說下，願意讓慈濟志工進入家中，裝設扶手，而志工給的不單是如此，還幫忙清掃環境，甚至為他送來一張電動床，結束二十多年來打地鋪睡覺的日子，方方面面為他著想，漸漸地，打開他封閉的心。

實在是太多年沒有好好清掃，每天都在用的廚房，蒙上厚厚一層的油垢，瓦斯爐底下，也都是老鼠糞便。

慈濟志工 李姿縈：「進去那個味道，真的不能聞，後來我們跟它清洗了以後，你看，清除那麼多東西。」

金門慈濟志工，原本只是想來裝扶手，但不忍心環境惡劣，特地動員人力來清掃，原本的扶手，也從一樓浴室，一路裝到二樓的臥室，增加到九支。

慈濟志工 洪松柏：「我們本來跟他講，是不是可以在一樓睡，比較安全，但他就是執意，可能目前空間還沒有辦法做改善，我們就沿著他會經過的地方，實際幫他量身。」

慈濟志工 陳翔景：「他不是只做馬桶(旁)，做浴室，他還連通道(扶手)運用是非常好的。」

屋主是長年獨居的長者李先生，過去曾是國際級的跆拳道裁判，因舊疾復發，行動不便，但卻不輕易向人求助，也不愛接受幫忙，慈濟人不單是幫他清掃，加做扶手，一切以他的意見為主，還搬來了電動床，結束了二十多年來，睡地板的日子。

獨居長者 李明道：「不錯，不錯，讚讚，真好真好，你們辛苦了。」

慈濟人用真誠的行動，跨過了防線，他也終於願意讓人打理門面。

慈濟志工 王仁戚：「脾氣不是很好，所以，社區對他比較沒辦法，是剛好(環保)課長(陳永要)，是他很好的朋友，他(鄭藩續)介紹 ，介紹我們今天去，他就很開心，上次我們來時，他脾氣就不好。」

獨居長者 李明道：「(他(陳永要)是你的貴人) 對，我對他很不好意思，過去好好的時候，沒有幫過他。」

鄭藩續 與 李明道：「按這(按鍵)會向上，這個(按鍵)是，下 。」

晚年有好友相伴，改善居家環境，住得更安全，封閉的心，也慢慢被打開。

