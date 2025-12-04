安老的想望 長照3.0「治未病」

今年9月1號，長照3.0第一階段、實施上路，除了擴大長照資格和範圍，也推動醫療和長照資源的整合。事實上、光有完善的長照服務，並非是最好的方法，如果能提早預防長輩進入醫院和長照機構的時間和距離，豈不是又省國家資源，又能讓長輩快樂的享受晚年？這種一舉數得的好方法，其實國家高齡研究中心和台大醫院雲林分院，從4年多前，不但攜手研究並推動，還特別成立了全台獨一無二的福祉管理師，目前16位管理師、服務雲林60個長照據點。他們連結醫院和社福資源，真正做到「治未病」的照護，讓長輩和醫療長照的距離，越來越遠。

阿媽 張陳罔：「 之前我一個人照顧我先生，他(病逝)走了 我自己(獨居)很無聊，也沒有話講 都待在家裡，(每天)就煮飯吃飯 一天過一天啊。」

85歲的張阿媽、獨居10多年，生活不但被孤寂占據，也被多重病痛困擾。 福祉管理師 張菀庭 與 張阿媽：「 阿媽，一大堆(藥) (一堆藥 剛領完)，來 我看一下。」

福祉管理師 張菀庭：「 服用了那麼多止痛藥，衛教她說吃止痛藥，有哪些副作用出來，有這個觀念之後 她是有痛再吃，(福祉管理師)介入之後，可以降低長輩多重用藥的狀況。」

福祉管理師 張菀庭：「 (張阿媽)身體健康有被改善到，然後來到社區這邊，不會再因為病痛，然後就覺得我應該要在家裡面。」

阿媽 張陳罔：「 來這裡(社區活動) 有(人)講話，好多啊 大家朋友都對我很好，(現在)不會想那麼多，想東想西的 頭腦會壞掉。」

偏鄉長輩的病痛多，衛教觀念卻不足，於是、福祉管理師結合社區藥師、共同宣導。雲林斗南鎮小東社區藥師 張晉銘：「 時間的堆疊 還有一些愛的存款，才有辦法就是說互相信任，當然(長輩)信任完之後，其實慢慢會有達到一種衛教的效應。」

國家高齡研究中心執行長 許志成：「 很多老人是獨居，很多老人是老老照顧的，他需要這些外部的資源，來照顧這些比較弱勢的長者。」

雲林斗南鎮小東社區發展協會理事長 陳雪津：「 我們這邊喪偶的(長輩)居多， (原先)大部分都是待在家，比較走不出來，慢慢的 你看他們現在都很開心，身心的改變是比較大。」

台大醫院雲林分院長 馬惠明：「 高齡者的健康問題，往往不只是一個點，從失智症 肌少症 骨質疏鬆，憂鬱 (病痛)它們彼此互相連動，因此要照顧好長輩，必須包含全人健康的思考。」

雲林東勢鄉月眉社區長輩 謝樹花：「 我先前開過腰椎骨(手術)，肩膀也受傷 醫師說要開刀，我不想開刀 我就來(社區)運動，現在就好了 不用開刀了。」

雲林東勢鄉月眉社區發展協會理事長 廖乾成：「 這些的長輩跟外地的長輩，他們的記憶力跟肌耐力，自主的能力比外面的(長輩)還強，我們這邊的老化程度 很慢很慢。」

國家高齡中心和台大醫院雲林分院的16位福祉管理師，這4年多來，深入雲林各鄉鎮60個長照據點，進行「健康長壽與在地安老」計畫。 福祉管理師 謝寧惠：「 長遠的目標 是要讓長輩在地安老，所以我們要去連結很多在地的社福，或是實務的服務，轉化成研究的成果。」

縮短病痛老人、進入長照機構的時間和距離，還要讓健康的長輩、發揮生命良能。「 我們大家互相照顧 對嗎 (對)。」

67歲的洪阿媽、從被人照顧的長輩，進階為照顧別人的志工。雲林東勢鄉月眉社區志工 洪甯淑：「 快樂學習 還可以幫助別人，跟他們說一些日常健康的常識。」

台大醫院雲林分院神經科主任 張楷杰：「 (高齡志工)他出來之後，就成為我們HI HOPE(計畫)，真正社區的一個講師，他有一個新的任務，新的人生價值之外，這也可以紓解我們(醫護)，一個人力的問題。」

最好的長照政策，不是讓老人家在機構裡、接受照護，而是降低他們被人照顧的機率，讓長輩晚年的每一天時光，都擁有歡笑和自尊。

