安聖基長子「公開生前手寫信」！朗讀1句話讓他爆哭：是寫給所有人的

記者王培驊／綜合報導

韓國「國民影帝」安聖基於本月5日上午9時辭世，享壽74歲。9日上午，告別式於首爾中區明洞聖堂帕米利亞禮拜堂舉行，現場聚集眾多影視圈人士送行，氣氛哀戚。告別式上，安聖基長子安多彬（音譯）以家屬代表身分致詞。他一開口便哽咽表示，感謝在繁忙清晨仍前來弔唁、送父親最後一程的所有人，「我相信父親即使到了天上，也會延續他身為電影人的職業精神」。

南韓影帝安聖基的告別式今（9）日舉行。（圖／翻攝自X平台）

安多彬透露，近日他整理父親生前的書房時，意外發現一封父親在他五歲時親手寫下的信。那封信多年來一直被妥善保存著，「雖然是寫給我，但我覺得那更像是父親留給所有人的話」，於是決定在現場朗讀。信中，安聖基回憶兒子出生的那一天，寫道：「多彬啊，當我第一次看到你來到這個世界，那張和爸爸幾乎一模一樣、比爸爸拳頭還小的臉時，眼淚不自覺地湧上來。」字句溫柔真摯，讓在場不少人紅了眼眶。

多位電影圈大咖演員齊聚安聖基告別式，送影帝最後一程。（圖／翻攝自X平台 @kvibe_yonhap）

安聖基在信中期許兒子成為「謙遜、正直、心胸寬廣的人」，也叮囑他在面對失敗與悲傷時，要學會用內心的平靜去承受，同時不要失去野心與勇氣，「只要不斷挑戰，前方的路自然會出現」。信末，他更不忘叮嚀長子要珍惜弟弟，成為會為弟弟祈禱的哥哥，並寫下：「這個世界上，真正無法被取代、最重要的，就是善良的人。1993年，爸爸。」安多彬唸到最後情緒潰堤，當場落淚。

安聖基2019年曾被診斷出血液癌，隔年一度判定痊癒，未料之後復發並長期與病魔對抗。2022年，他在公開活動中因外貌明顯消瘦，健康狀況才逐漸為外界所知。去年12月30日，他因心臟驟停被送往首爾順天鄉大學醫院急救，最終仍不敵病情辭世。安聖基的後事由新英均藝術文化財團與韓國電影演員協會共同主辦，以電影人葬形式舉行，火化儀式於首爾追慕公園進行，長眠於楊平星之園。

