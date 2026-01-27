安聯人壽去年「智在人生 憶起同遊」捐款 募款總額成長逾66%

安聯人壽總經理羅偉睿(Joos_Louwerier)出席「智在人生 憶起同遊」愛心捐款活動。

安聯人壽與天主教失智老人基金會攜手舉辦第18屆「智在人生 憶起同遊」愛心捐款去年募款總金額較2024年成長逾66%，不僅展現安聯同仁對社會公益的積極，更讓這份愛心充滿份量；累計多年來的募款成果，安聯人壽除了將此愛心善款捐贈予天主教失智老人基金會，為清寒失智老人、獨居老人的長期照護計劃提供支持，更特別鼓勵員工受訓晉升成失智友善天使，成為社區失智照護網的一環。



安聯人壽長年倡議「失智預防」與「失智友善」，偕同天主教失智老人基金會推動「失智友善天使」講座課程，總計超過200位同仁參與，並取得「失智友善組織」認證，建立完善的友善接待環境，提供貼心的服務。安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)表示，，因應高齡化社會來襲，安聯人壽不僅推出首張長照險『扶力多長期照顧定期健康保險』，並連續20年與天主教失智老人基金會合作，積極推動內勤員工成為失智友善天使，並取得『失智友善組織』認證，期盼透過提升對失智者辨識與應對技巧，用專業與溫度打造金融友善服務。」



天主教失智老人基金會為國內設立最早之失智老人專屬照護社福團體，自1998年成立以來已累計服務超過25萬人次的失智長輩與其照護者。對於安聯人壽多年投入失智議題的關懷，執行長鄧世雄醫師特別感謝安聯人壽全體員工熱血響應『智在人生 憶起同遊』公益活動，為失智長輩提供了實質後盾，且對這項世紀之症的重視，持續推廣正確的觀念知識，協助失智症個案和照護者，除了醫療照顧外，從互動遊戲中，練習重新面對自己。



安聯人壽總經理羅偉睿也說，做公益，對安聯來說，不只是捐款跑馬燈！安聯與失智老人基金會攜手投入公益以來，除了每年發動員工募款和投入企業資源為活動加溫，更一直積極思考如何鼓勵員工將對失智症的照護與關懷化為實際行動。未來也將繼續鼓勵同仁參與各界志工計畫，將愛心化作實際行動，回饋社會。