安聯人壽推出「美利滙盈外幣利率變動型終身壽險」

安聯人壽攜手滙豐銀行推出全新「美利滙盈外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，結合美元計價、終身保障與彈性給付三大設計，人生守護更周全，其特有的「宣告利率」機制，能讓保戶有機會參與市場，為保單創造額外的增值空間，穩健地累積資產；於宣告利率大於本商品預定利率之年度計算「增值回饋金」回饋保戶，增值回饋金不僅可增購保額，強化壽險及完全失能保障，保單屆滿6年後，還可選擇現金給付，滿足資金彈性運用的需求，幫助民眾提早做好資產傳承規劃。

安聯人壽表示，超高齡化社會帶來的長期照護成本提高及普遍延續子女金援的額外支出，造成退休後資產大幅縮水，尤其近期國際局勢動盪，美元計價的利變型壽險備受市場青睞。「安聯人壽美利滙盈外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)的增值回饋金制度、彈性給付機制與終身保障架構，可以協助家族建立更長期、更具延續性的財務規劃，使財富更有機會獲得增值傳承！

廣告 廣告

「安聯人壽美利滙盈外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」為多重功能商品，協助家庭更有效率做好美元資產配置、財富傳承及壽險保障，商品特色三大亮點如下：

（一）身故或完全失能保險金靈活支付(一次給付/分期給付)，守護家庭，溫馨滿盈：身故或完全失能保險金可以選擇一次給付或是分期給付，支應指定受益人長期資金來源，給予家人最完善的照顧，做好資產保全。選擇一次給付可以藉此避免未來家人因繳不出高額遺產稅而面臨的財產繼承問題，若是透過分期給付可以讓摯愛家人獲得更完善的傳承規劃，以利資產保全，也可減少家族因資產分配造成的紛爭。

（二） 具增值回饋金機制：透過宣告利率機制可適度參與市場，當宣告利率大於本商品預定利率時，保戶可享有增值回饋金，有機會能透過增購保額增加保障額度，保單屆滿六年後，還可以選擇現金給付，有助資產累積及資金有效運用，提高財富傳承及保全效果。

（三） 繳費年期（3年、6年）自由選，樂享壽險保障延續至終身：提供3、6年期分期繳費，可分散一次繳交龐大保費的壓力，讓客戶在青壯年即可開始進行資產規劃，並可透過壽險保障倍數為下一代預留稅源，傳承更周延。以40歲男性投保六年期繳費、基本保額100萬美元為例，每年保費約48,000美元（含自動轉帳折減1.0％及高保額件折減3.0％後），假設未來各保單年度宣告利率為4.30%不變情況下，且增值回饋金選擇「購買增額繳清保險基本金額」方式，則身故保障於第6年即可達總繳保險費的3倍。

（四）以上(惟因實際宣告利率時有變化，安聯人壽就前述相關給付，不負保證責任)，並搭配「身故保險金分期定額給付」約定，由保險公司按約定給付受益人，延續財富傳承的溫馨及關懷。

（五）美元計價，放眼國際，輕鬆增加資產多元性：保費收付與給付皆以美元計價，有助提升家庭美元資產比重，因應匯率波動、海外教育與跨境生活需求，亦適合作為長期傳承的國際化財富媒介。

安聯人壽提醒民眾，及早規劃資產配置，有助於延續財富傳承予摯愛家人！「安聯人壽美利滙盈外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)為滙豐銀行通路獨賣商品，滙豐銀行以其豐富的金融資源，結合獨家安聯人壽保險顧問與滙豐銀行保險商品專家的雙重專業團隊，幫助民眾在高度不確定的市場中，透過美元資產與保險保障打造更穩健、可延續至下一世代的家族財富架構，穩健達成財富傳承計畫。