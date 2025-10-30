安聯人壽經濟趨勢論壇：台灣家戶金融資產成長雙位數 人均淨資產全球第5、亞洲第2

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】近十六年來，德國金融巨擘安聯集團每年發布「全球財富報告」，向來被視為全球資產變化與財富流動趨勢的重要參考指標，今年首次擴大舉辦「安聯人壽經濟趨勢論壇」，深入探討資產管理、投資理財與財富傳承的優質策略。

安聯人壽經濟趨勢論壇10月3日隆重登場，講者卡司陣容華麗，來自產、官、學界的專家皆來與談，圖左至右為品浩太平洋投資管理公司董事總經理暨投資組合經理人張冠邦、安聯收益成長基金投資首席Justin Kass、前行政院副院長施俊吉、安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）、安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran。(圖/主辦單位提供)

安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subra首先登場，他引用《2025安聯全球財富報告》指出，台灣雖是亞洲家戶負債最高國家之一，但同時是最富有國家之一，人均金融資產淨值高達16萬7530歐元，在全球最富有國家排名第五，並再次成為亞洲第二富裕的經濟體，僅次於新加坡。

「關鍵對談」時段，與會專家們深入探討全球經濟及金融趨勢，以及投資人該如何面臨未來錯綜複雜的地緣政治風險。(圖/主辦單位提供)

台灣家戶財富穩健增長 資產結構轉向證券

此外，台灣家戶的金融資產總額持續保持雙位數的成長力道，位居亞洲之冠，其動能主要由「證券」所貢獻。由於台股的表現強勁，加上台灣人熱愛投資ETF，證券佔台灣家戶資產組合中的平均佔比來到34％，成為僅次於「存款」（35％）的第二大資產類別；但受到壽險準備金制度變動的影響，台灣家戶資產中的壽險與退休金增速最慢，僅4.3％，占比降至25％。

值得一提的是，儘管因為房貸增加的關係，台灣家戶總負債金額增加9.6％，債務比重持續高於90％，不過總金融資產佔GDP比率多達630％，遠高於日本（378％）、新加坡（263％）、南韓（214.7％）等國。在他看來，一個以製造業為主的國家能有如此表現，相當特別。

Ludovic Subran還強調，隨著AI（人工智慧）崛起，各界意識到AI將是財富的加速器，也成為財富重新分配的要素。台灣被視為發展AI的樞紐地帶，憑藉著AI供應鏈優勢與豐沛的財富能量，已站上全球資產管理的關鍵位置。他認為，上述原因皆是台灣政府相信自己能與星、港競爭世界級金融中心地位的底氣所在。

