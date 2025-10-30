安聯人壽經濟趨勢論壇：台灣家戶金融資產成長雙位數 人均淨資產全球第5、亞洲第2
【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】近十六年來，德國金融巨擘安聯集團每年發布「全球財富報告」，向來被視為全球資產變化與財富流動趨勢的重要參考指標，今年首次擴大舉辦「安聯人壽經濟趨勢論壇」，深入探討資產管理、投資理財與財富傳承的優質策略。
安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subra首先登場，他引用《2025安聯全球財富報告》指出，台灣雖是亞洲家戶負債最高國家之一，但同時是最富有國家之一，人均金融資產淨值高達16萬7530歐元，在全球最富有國家排名第五，並再次成為亞洲第二富裕的經濟體，僅次於新加坡。
台灣家戶財富穩健增長 資產結構轉向證券
此外，台灣家戶的金融資產總額持續保持雙位數的成長力道，位居亞洲之冠，其動能主要由「證券」所貢獻。由於台股的表現強勁，加上台灣人熱愛投資ETF，證券佔台灣家戶資產組合中的平均佔比來到34％，成為僅次於「存款」（35％）的第二大資產類別；但受到壽險準備金制度變動的影響，台灣家戶資產中的壽險與退休金增速最慢，僅4.3％，占比降至25％。
值得一提的是，儘管因為房貸增加的關係，台灣家戶總負債金額增加9.6％，債務比重持續高於90％，不過總金融資產佔GDP比率多達630％，遠高於日本（378％）、新加坡（263％）、南韓（214.7％）等國。在他看來，一個以製造業為主的國家能有如此表現，相當特別。
Ludovic Subran還強調，隨著AI（人工智慧）崛起，各界意識到AI將是財富的加速器，也成為財富重新分配的要素。台灣被視為發展AI的樞紐地帶，憑藉著AI供應鏈優勢與豐沛的財富能量，已站上全球資產管理的關鍵位置。他認為，上述原因皆是台灣政府相信自己能與星、港競爭世界級金融中心地位的底氣所在。
更多警政時報報導
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑
其他人也在看
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
馬斯克恐離開特斯拉？董事會致函警告股東 年度股東大會11月6日登場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導特斯拉（Tesla）董事會主席丹霍姆（RobynDenholm），周一（27日）致函股東警告，若執行長馬斯克（ElonMusk）提出的1兆美元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍 10月「失血446億」被狂倒72萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被動元件龍頭發威！「它」單月營收衝116億創新高 法人喊全年EPS挑戰10元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導被動元件龍頭國巨（2327）28日股價小跌1.01%，收在246元，成交金額約195.14億元，但基本面亮眼。公司公告9月自結稅後純益達...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
現在不賣等何時？ 金價崩跌 大咖喊話獲利了結
今年來漲勢兇猛的黃金價格，近來卻急遽崩跌，上周二盤中一度重挫逾6%，創下12年來單日最大跌幅，本周一（27日）更進一步失守4000美元大關。然而在許多投資人急著進場「撿便宜」之際，菲律賓央行官員卻強烈建議，應盡快把握當前的高價位獲利了結，更疾呼，「現在不賣還等何時？」中時財經即時 ・ 1 天前
法說變法會！ 旺宏「連虧9季」重挫跌停 吳敏求喊重出江湖
日前強勢的記憶體個股旺宏（2337）連日漲停衝高，卻在昨日法說會時爆出Q3每股虧0.47元，且「連9季虧損」，董座吳敏求隨即出面致歉，承諾11月會重出江湖、在1年內做出成績，然而這並無法緩解投資人的疑慮，今（30）日台股開盤後便鎖跌停，盤中一度敲開跌停，但不久後又亮燈。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
法說失靈？光寶科慘跌停失守180元關卡 分析師示警：短線難回溫
電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價跳水一度殺至跌停175.5元，也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
大股東賣了！南亞科遭台塑三寶出脫7.5萬張 落袋74億元
南亞科（2408）股價飛漲，大股東台塑（1301）、台化（1326）以及台塑化（6505）今（28）日公告，日前各自處分南亞科2.5萬張股票，3家公司合計出脫7.5萬張，獲利達74.05億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電衝上1520元天價！股市名師看多：AI正進入爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中最高觸及1520元，上漲15元、漲幅1%，再度改寫歷史新高。啟發投顧副總李永年表示，隨著AI產業邁入爆發性成長階段，台積電仍有持續上攻的空間，漲勢尚未結束。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
輝達GTC帶旺AI電力聯想？康舒領金仁寶集團續發威 3檔登前十熱門股
輝達年度GTC盛會登場，帶旺AI電力聯想？電源供應器大廠康舒（6282）今（29）領軍金仁寶集團續發威，與金寶（2312）、仁寶（2324）股價同步走強，盤中分別大漲逾7%、9%、4%，三檔個股更一舉擠進台股成交量前十名，成為市場焦點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大股東又要賣南亞科！台塑3寶宣布將賣5.4萬張 有望套現71.82億元
台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）日前剛處分完畢南亞科合計7.5萬張股票，共計獲利74.05億元。三寶今（29）日再公告，自今起至年底將各自處分1.8萬張南亞科股票，合計5.4萬張。若以南亞科今日收盤價133估算，合計有望套現71.82億元。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
【Yahoo早盤】台股衝上歷史新高後一度翻黑 分析師蔡明翰：續駛多頭軌道
台股今（30）早盤開高55.5點，以28,350.24點開出，多頭買盤推升指數一路挺進至28,500點之上，最高來到28,527.68點，漲逾200點，再度刷新歷史紀錄，隨後震盪翻黑探至28,223.23點。國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，美國聯準會（Fed）29日公布基準利率再降息1碼至3.75%～4%區間，儘管主席鮑爾（Jerome Powell）淡化12月續降息的可能性，仍無損科技股對盤勢的主導力，只要AI需求不變，台股就仍在多頭軌道上。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
台積電收1505元創新天價 4檔千金股齊寫歷史新高
台北市 / 綜合報導 輝達GTC大會如火如荼的展開，加上近期宣布將入股Nokia，有望帶動手機產業的需求，激勵相關產業鏈今（29）日股價上揚，台積電盤中創下1515元的新天價，終場收在1505元，漲幅超過2%，千金股也表現不俗，其中穎崴亮燈漲停，奇鋐、群聯和貿聯-KY紛紛創下收盤新高，帶動台股開高走高，終場站上2萬8大關，以28,294.74點作收，上漲345點。晶片龍頭台積電，29日再度發威，資深分析師呂漢威說：「台積電兩奈米已經快要可以量產了，可能2027年就可以量產，現在剛好Nokia跟輝達要合作，是不是AI手機，真的要進入白熱化的競爭，這些零組件廠商，一定會先備料，所以市場上有更大的需求產生，所以我想29號帶動這些，相關的廠商，甚至千金股不斷的往上衝，沒到千金的也可能，要準備挑戰千金。」AI產業的漲勢，讓台股29日終於站上2萬8大關，收在28,294點，上漲345點，不過專家表示，傳產族群的表現，相比之下差強人意，顯現族群強弱不均，也提醒面對高檔，仍須留意風險。資深分析師呂漢威說：「當然還是該買，適度的風險控制，現在最大的風險就是，怕大家，人家叫裸空，它是裸多，就是甚麼都不管，乾脆就全部只壓股票，不用去做資產配置，不用去佈局，可是大家不要忘記，黃金忽然就跌了10%。」專家建議投資人，為了避免未來像今年四月一樣，發生關稅大戰的非系統風險，導致去槓桿化的行情，適度降低持有股票的價值，或是考慮美債等避險資產，適度控管風險，審慎布局。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
台壽砸150億元續租Lalaport地上權 延長營運40年…看好南港潛力
中信金昨（28）日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過兩件位於台北市蛋黃區的重要土地與建物投資案。其中包括知名商場南港La...聯合新聞網 ・ 1 天前
台股盤前／Fed降息釋鷹聲 川習會登場在即台股拚延續漲勢！
全球市場焦點聚焦「川習會」前夕，聯準會（Fed）週三（29）日如預期宣布今年第二次降息1碼，主席鮑威爾同時淡化12月再降息可能性，市場情緒一度由喜轉憂，美股三大指數漲跌互見。那斯達克指數上漲130點收在23958點，費城半導體指數飆升1.85%至7327點，道瓊指數跌74點至47632點，標普500指數則在盤中創歷史新高後小幅收黑。輝達（NVIDIA）強漲2.99%，市值正式突破5兆美元，寫下全球企業新里程碑，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前