安聯人壽總座：明年將推分紅保單 指數型商品等待鬆綁 目標新契約保費雙位數成長

身為奧林匹克及帕拉林匹克運動會全球合作夥伴的德國安聯集團，台灣子公司安聯人壽8日宣布攜手花式滑冰選手李宇翔擔任2026米蘭冬奧代言人。（攝影／李海琪）

投資型保單熱度未退，但壽險業商品結構正悄悄轉向。德國安聯集團（Allianz）在台子公司安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）8日受訪表示，過去公司初年度保費高度集中投資型商品，未來將加速「去集中化」，規劃明年下半年推出分紅保單，並視主管機關開放節奏導入指數型商品，以擴大商品線、分散波動風險。

廣告 廣告

他指出，近年市場成長動能多由分紅保單回溫帶動，即使已有多家同業搶進，仍不算太晚、仍有成長空間。羅偉睿並喊出明（115）年整體初年度保費（FYP）與投資型保費均要維持至少10%的雙位數成長，同時續關注市場併購機會，並強調公司已為2026年IFRS 17與ICS上路做好準備。

明年下半年推分紅保單，總座：現在進場不會太晚

安聯過去業績高度集中在投資型商品，投資型商品占比長年超過9成。羅偉睿指出，對於明年展望希望能在投資型商品有雙位數成長，同時未來除投資型之外，也期盼拓展其他商品布局，而近年台灣保險市場的成長，主要也來自分紅保單的拉抬。

另外，分紅保單在2008年金融海嘯後一度沉寂多年，近兩年再度成為業者搶進焦點，目前已有約7家壽險公司推出分紅保單。

被問及這時才加入是否太晚？羅偉睿認為，市場空間仍在，後進者仍有機會，安聯此時加入「不會太晚」，市場仍有變動與成長空間，看到機會就要抓住機會；例如過去一年台灣保險市場也有大成長趨勢，其中主要就來自分紅保單，還是有機會的。

至於何時推出，他表示還未確定，時程約於明年下半年。對安聯而言，推出分紅保單除了回應客戶需求，也有助於拉開產品線、降低單一商品結構的集中度，並在波動環境下提供更穩健的長期累積選項。

等待指數型商品鬆綁，明年目標拚雙位數成長

除分紅保單外，羅偉睿也把目光放在指數型商品。他說，金管會正「慢慢開放」指數型商品，未來若開放，安聯將銷售指數連結型年金（FIA）及萬能壽險（IUL）。

他認為，集團在其他市場對指數型商品已有豐富經驗，屆時可望把成熟的設計與風控模式移植到台灣市場。

投資型保單今（114）年仍是市場主流之一，整體壽險業前10月投資型FYP年增約29.1%。羅偉睿表示，安聯明年投資型保單與整體保單的FYP都要維持雙位數成長、目標至少10%，並透過商品多元化策略，在不同景氣循環中維持更均衡的成長動能。

IFRS17與ICS上路稱已就緒，持續觀望併購機會

面對2026年保險業將接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS），羅偉睿表示安聯「完全準備好了」，且不需要採用主管機關提供的過渡措施，樂見台灣制度接軌國際。

他並提到，安聯營運遍及全球65國，向來依循德國總部與歐洲會計準則與風險管理框架，不會因市場短期政策調整就改變匯率避險與評價作法；今年4月新台幣匯率大幅波動期間，部分本土同業受影響，但安聯因有避險安排，營運相對未受衝擊。

至於能否發放現金股利，他表示安聯資本足夠、清償能力也穩健，但是股利支付仍需等待主管機關核准，都還在等待。

最後，被問到近年壽險業併購案議題，羅偉睿說，無論主動或被動增長，對公司都是好事，安聯會持續觀望市場機會，如果有良好機會帶給公司更多價值也會爭取機會。

他強調，由於台灣對安聯集團是重要市場，也被視為其亞太地區最大市場之一，未來仍會以深耕台灣為主軸，並在商品多元化與風險控管之間尋求更穩健的成長。

(原始連結)





更多信傳媒報導

開刀房6年vs.零外科時數？整外醫批家醫科納醫美手術名單 直言「不可思議」

川普貿易戰發威 美國對中港韓供應商的依賴續減 台灣、越南、印度等多國受惠

財富必修課》AI驅動能見度延伸 半導體、封裝與ASIC成2026年主軸

