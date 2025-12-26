安聯人壽連獲GIIA「最佳數位轉型計畫及IT Matters Awards「數位轉型獎」殊榮
安聯人壽數位保險創新實力今年已陸續獲得國內外多項大獎肯定，近期再傳捷報！繼10月首次參獎即榮獲由國際雜誌《The Digital Banker》與《The Global Insurer》共同舉辦的「全球保險創新獎 (Global Insurance Innovation Awards, GIIA)
? 台灣最佳數位轉型計畫(Best Digital Transformation Program - Taiwan) ，2025年底再獲台灣國家級指標性IT大獎IT Matters Awards「數位轉型獎」肯定，展現其領航業界數位創新影響力。
安聯人壽憑藉產品、通路、顧客服務三大核心策略，以創新思維優化顧客體驗，升級數位工具應用，大幅提升服務效率及營運產能，長期維持顧客滿意度4.9/5顆星，更多方面培育金融科技人才，由內而外打造全方位數位生態圈。
安聯人壽深耕台灣成效斐然，以數位轉型賦能員工、提升生產力，並透過數位協作優化客戶體驗，獲得國際獎項肯定。首次參獎即獲得全球保險創新獎(GIIA) 「台灣最佳數位轉型計畫」(Best Digital Transformation Program─Taiwan)的殊榮。全球保險創新獎(GIIA)旨在表揚全球金融機構在創新及數位轉型方面的傑出作為，以營運管理、數位創新、產品創新、行銷及顧客體驗與員工福祉等不同面向的創新實踐分別評比，安聯人壽以數位創新展現強勁的韌性與成長動能，在數位創新面向(Digital Innovation Awards)獲得「台灣最佳數位轉型計畫」(Best Digital Transformation Program - Taiwan)。
近期更從眾多企業中脫穎而出，以「數位領先(Digital by Default)」企業數位轉型計畫榮獲「IT Matters數位轉型獎」。為推動產業升級與數位創新，數位發展部每年指導舉辦「IT Matters Awards」，安聯人壽聚焦數位創新、科技賦能、人才培育三大面向，推動企業全方位數位轉型計畫，並在銷售、營運及客服方面展現卓越執行成果，更推廣企業數位文化轉型，從人才科技賦能到辦公模式變革，積極培養金融科技新人才，因此能脫穎而出、成為今年獲此殊榮的企業代表之一。
安聯人壽營運長暨數位策略創新部資深副總陳俊宏表示，「安聯人壽早在2015年便啟動數位轉型，致力打造專屬的數位生態圈。我們從銷售端、管理端到客服端，涵蓋了內部營運流程的優化，到重塑外部顧客體驗，更導入AI創新科技，打造更精準的客戶服務，無非是希望用『數位』做到差異化，提供更快速且貼近需求的服務；在數位人才培育方面也不遺餘力，加入AI和大數據的線上教學課程，賦予同仁以數據驅動的決策能力，更獨創『Agency Digital Hub』創業基地模式，重整傳統辦公環境，提供業務同仁整合線上及線下開放式數位智能工作環境，吸引數位人才。」
安聯人壽以「數位轉型」與「科技創新」雙軌啟航，加速企業數位藍圖成形！為創造速度與溫度兼具的數位保險體驗，安聯人壽積極推出更多創新應用，例如智能客服「Allie 艾莉」上線以來，全年無休地即時協助，既分流客服需求，也確保客戶隨時享有即時支援，以及保險業首創的「安聯i探索」、「生物辨識行動投保」等等數位利器，不斷優化數位生態圈，同時滿足客戶對保險的各種期待。2025年下半年，安聯數位生態系統更升級2.0，推出全新加值數位服務「智能核保系統」，客戶只需透過客製化的互動式問項，無須檢附病歷資料或加做體檢項目，即可得知核保審核結果，加速承保時效。安聯並將金融友善服務視為核心使命，落實公平待客原則，優先考量不同族群的使用者需求，期以創新服務縮小數位落差，領先業界推出的全新客服顧問「友善共享瀏覽」服務，讓高齡與友善族群皆能輕鬆使用數位金融工具，打造無障礙金融友善環境，為保險服務注入簡單、便利、暖心的嶄新體驗。
面對全球數位創新應用的浪潮與快速變化，安聯人壽以數位賦能顧客體驗、提升服務效率，屢獲國內外大獎肯定。展望未來，安聯人壽持續以創新科技與人本關懷並行，深化數位轉型，落實普惠金融，翻轉客戶體驗與業務管理的新服務模式，引領台灣壽險業邁向智慧金融、以人為本的數位新紀元。
