安聯人壽邀花式滑冰選手李宇翔擔任2026米蘭冬奧代言人

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos_Louwerier）（左）與代言人花式滑冰選手李宇翔合影。

▲安聯人壽總經理羅偉睿（Joos_Louwerier）（左）與代言人花式滑冰選手李宇翔合影。

2026年米蘭－科爾蒂納冬季奧運倒數計時，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽日宣布攜手台灣之光花式滑冰選手李宇翔，擔任2026米蘭冬奧代言人，並以「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」為概念推出全新的品牌形象廣告，激勵而耀眼的故事鼓舞更多人勇敢迎向未來，向世界展現台灣在冬季運動項目的全新里程碑！全民集氣，安聯人壽更祭出「一日花滑運動員免費體驗」活動，號召民眾、保戶、業務員一起上冰場為台灣選手加油，完成闖關任務即可有機會獲得「米蘭雙人來回機票（一名）」以及2026年米蘭冬奧獨家主題紀念品，用行動支持屬於台灣的冬奧時刻！

廣告 廣告

安聯集團深耕全球體育領域，作為奧林匹克及帕拉林匹克運動會的全球合作夥伴，自2021年起為期12年合作期間，不斷持續透過專業的保險服務、專業培訓、職涯發展與健康活動，全面支持運動員追求夢想、迎接挑戰，滿足不同階段的需求。秉持集團的理念，身為旗下子公司的安聯人壽以行動應援台灣選手，總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，「我們非常榮幸邀請到台灣近30年來第一位取得冬奧花式滑冰資格的選手李宇翔擔任本次代言人。台灣位處於熱帶地區，冰上訓練資源有限，但李宇翔仍在刻苦環境中，以清晰目標、穩定紀律，一步步累積，最終取得台灣代表前進冬奧的舞台，這份堅毅精神契合了安聯人壽『一路精彩 安聯同行（Step Into Life）』理念，我們深信『願意踏出下一步』的人們都值得被喝采，並成為運動員可靠的後盾，無論何時安聯人壽皆陪伴左右。」

安聯人壽正式推出全新的品牌形象廣告「一路精彩 安聯同行（Step Into Life）」，以花式滑冰選手李宇翔的真實勵志故事為主軸，他為近30年來首位站上冬奧殿堂的台灣花滑選手，同時也是台灣本土培養出的第一人。廣告中聚焦李宇翔的追夢之旅為核心，鏡頭中，他從台灣冰上資源有限的環境中，一步步建立自己的訓練方式，親手設計比賽服裝、自學編舞、自己安排海外訓練與比賽，也刻畫了教練、奶奶、夥伴選手在背後提供的支持力量。安聯人壽結合真實的故事營造品牌為相伴力量的形象角色，正如同將人身保障託付給保險公司，需要一位值得信賴的專業夥伴，安聯人壽傳承德國安聯集團逾130年豐富保險經驗，期望藉由全新的品牌形象廣告深植「信賴．夥伴」的陪伴精神。

2026年冬季奧運，全民集氣！這個冬天，安聯人壽邀請你一起踏上冰場，參加「一日花滑運動員免費體驗」活動，完成三大闖關任務即可獲得一次抽獎機會，更有機會抽中「米蘭雙人來回機票 一名」（市價約7萬元台幣）以及2026年米蘭冬奧獨家主題紀念品，親身體驗夢想的重量與信念之光：

「安聯人壽x冬季奧運：全民集氣 精彩同行」的一日花滑運動員免費體驗活動，即日起至2026年1月16日開放報名，邀請一般大眾、安聯保戶、安聯業務員一起在2026年1月31日（六）前往極光冰場體驗冰上運動，現場更有環繞的冬奧元素，還能站上頒獎台，化身選手感受榮耀；本活動共有三場次可選擇，採抽籤式、名額有限，凡抽中體驗活動者，於活動中完成指定三大闖關任務，即可獲得一次抽獎機會，更有機會抽中「頭獎 米蘭雙人來回機票 一名（市價約7萬元台幣）」、「貳獎 主題應援毛巾 李宇翔簽名版 十名」、「參獎 主題應援毛巾 五十名」、「肆獎 主題環保袋 一百名」，並且擁有參加禮主題貼紙留念。凡成功完成闖關任務，即可在場上自由滑冰，盡情享受冰上樂趣，更多活動詳情歡迎至安聯人壽官網查詢。

安聯人壽從2024年巴黎奧運起，便實際投入資源助力台灣運動選手實踐夢想！我們相信，每一次嘗試、跌倒和重新站起，都是邁向精彩人生的重要一步，這樣的精神，更與冬奧花式滑冰選手李宇翔的追夢征程不謀而合–「我想讓世界看見，沒有冰的台灣也能開出一朵冰上之花」，安聯人壽挺你Step Into Life，無論是在運動場亦或人生道路上，每一步都值得被看見！