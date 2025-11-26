安聯人壽首度榮獲《TCSA台灣企業永續獎》「十大永續典範外商企業獎」最高殊榮

安聯人壽作為投資型保險的領導品牌在台深耕30年，以守護客戶的承諾為基石，積極落實與台灣這片土地的共好共榮願景，並依循德國母集團的永續發展策略，實踐聯合國永續發展目標（SDGs 8, 13, 17），以外資壽險身分推動在地化ESG行動，今日首度榮獲TCSA台灣企業永續獎中的「十大永續典範外商企業」獎項，彰顯2024年在永續推動面上，不僅員工的碳足跡減量成效卓越，更是台灣金融業第一家完成企業總部及資料中心，實現 RE100百分百綠電目標的保險公司，並透過永續投資與社會共融行動，善盡企業公民責任，積極實現低碳營運經營，寫下亮眼成績。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，今年邁入第十八屆，不僅有台灣永續界奧斯卡獎的稱號，更是台灣最具指標性的永續獎項之一。今（11/26）揭曉得獎名單，安聯人壽獲得年度最高榮譽「十大永續典範外商企業」獎項肯定，評比構面包括「企業永續願景與策略」、「公司治理績效」、「環境永續績效」等八大面向，安聯人壽從眾多外商企業中脫穎而出，肯定其在永續經營的堅持與實績，安聯人壽致力於將永續融入金融本業、並善用數位創新工作，落實綠色營運，永續成就各界有目共睹，堪為外資壽險龍頭典範。

廣告 廣告

因應全球暖化現象加劇，安聯人壽致力於應對氣候變遷相關之風險議題。安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）出席領獎表示，減緩全球暖化訴求及推展應對氣候相關風險具體作為，是安聯集團首要任務，而安聯人壽更要承接集團氣候風險管理策略，無論是公司治理、能源管理、供應鏈管理、人才發展等使命皆整合於營運策略，並延伸ESG至商品開發以及相關保險業務中。當嚴峻的環境和社會挑戰來臨的那天，我們皆可以藉由保險的專業與預防，做出有意義的貢獻。榮獲《TCSA台灣企業永續獎》「十大永續典範外商企業」最高榮譽，是對全體安聯人壽的努力與堅持最好的認可，也將成為我們持續深耕永續、創造長期正面影響的動力。

安聯人壽在本屆評選中表現卓越，獲評審肯定的永續成果包括：

1.公司治理–旨在誠信透明，以維護各利害人關係權益並提升經營效率與永續競爭力。將高階主管績效與永續目標緊密連結，強化問責機制與決策透明度；並透過行為準則、內控制度及反金融犯罪、利益衝突防制與檢舉流程等合規教育，全面扎根誠信文化。同時，將氣候議題與永續策略全面融入營運決策，確保營運韌性與資料安全，更致力打造友善與安全的職場環境，持續推動的永續學習，培養每一位員工成為永續實踐者。

2.氣候及能源管理–旨在強化企業面對氣候變遷的韌性與調適能力，逐步邁向淨零轉型目標。跟隨德國母集團2030年淨零轉型政策，安聯人壽承諾總公司自身營運在2030年實現溫室氣體淨零排放目標。在碳足跡部分，2024年平均每位員工之人均二氧化碳當量目標，較2019年基準年減少70%碳排放；同時也是金融業首家總部及企業資料中心實現RE100百分百綠電目標之保險公司。

此外，積極佈署數位轉型，以客戶需求為導向，升級服務體驗為最終目標，成為台灣首家銷售流程最數位化的保險公司，近一年來率先領先業界推出「生物辨識行動投保、友善共享瀏覽、智能核保系統」三大數位服務工具。AI科技驅動保險業加速邁向智慧化新時代，安聯人壽將持續以創新科技達到營運的升級與客戶新體驗。

3.社會共融行動–旨在將運用資源於具社會與環境效益的產業，促進金融普惠與公益計畫。重視員工的職涯發展與培育，致力打造持續成長與終身學習的環境，並推動數位轉型，培養員工的數位能力與競爭力。公司亦積極營造友善職場，建立多元溝通管道，實行性別平等與健康職場文化。發揮企業影響力，長期投入失智照護與公益行動，與天主教失智老人基金會合作募款已逾17年；同時深耕基層足球運動超過10年；更舉辦大專金融成長營，結合保險理財與ESG永續教育，落實普惠金融與社會共融。

今年迎接在台創立30週年的安聯人壽，將集團ESG策略在地化落實，秉持著「守護前行 精彩可期」（We Secure Your Future）的品牌精神，不論過去、現在、未來，將不變地守護客戶信賴的承諾，並以此精神作為氣候變遷相關風險及機會的決策和行動，通過不斷創新和協作，進而塑造給社會更有希望的未來。