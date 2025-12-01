安聯投信董座段嘉薇年底退休，梁潘迪麗接任！公司深根台灣36年，新董座再來引領團隊怎麼走？

安聯環球投資集團亞洲區傳出高階人事異動，安聯投信董事長段嘉薇預計在年底退休，該公司12月1日召開董事會推舉梁潘迪麗接任該職。

段嘉薇將在退休後將開展另一段人生規劃。她因身兼亞太區零售主管，在其退休後，安聯將不再設這個職務。

梁潘迪麗(Delia Poon Lang)為現任安聯環球投資集團全球法務主管暨亞太區法務長，負責統籌全球法律事務及推動亞太區法務暨法令遵循工作。她擁有逾20年的國際金融法務與法令遵循經驗，於2018年加入安聯環球投資集團；畢業於美國加州大學希斯廷法學院並取得Juris Doctor法學博士學位。

她對國際趨勢與亞太市場相當熟稔，未來接任董事長後，將借重其在集團中的專業角色與專長，挹注集團資源，幫助拓展安聯投信業務，並推動持續深耕投資台灣。

她所領導的團隊為安聯環球投資集團推動全球戰略的重要基石，相繼協助集團成功進入印尼零售基金市場、拓展中國業務版圖及協助完成集團全球首檔主動式ETF在台灣的發行。

近期部分亞太區人事調整，主要是集團展望未來發展，為持續優化建構組織架構、提升客戶服務品質，支持亞太區發展需求所進行的調整。

安聯環球投資集團在1990年正式在台設立辦公室，1999年4月在台成立投信公司，在台深耕超過36年，長期以主動式資產管理著稱，在台提供投資基金超過300檔，資產管理規模至今年10月已超過1.62兆元，其中台股主動式共同基金規模達1440億元，是台灣最大主動式基金公司。





