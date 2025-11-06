安聯投信跨足台股主動式ETF第二發！00993A 獲准募集

繼第三季正式推出首檔主動式ETF——安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）後，如今，安聯投信再推出同樣是聚焦台股、但採不同策略的安聯台灣主動式ETF（00993A）。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 主動式專家安聯投信再次出擊。安聯台灣主動式ETF基金（00993A）周三（5日）取得金管會核准募集。此為安聯投信第二波推出主動式ETF，也是安聯環球投資全球第二檔主動式ETF的策略。

繼第三季正式推出首檔主動式ETF——安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）後，如今，安聯投信再推出同樣是聚焦台股、但採不同策略的安聯台灣主動式ETF，寄望提供投資人不同的主動式ETF投資解方。

安聯投信表示，近年來全球資金版圖正快速重塑，ETF規模不斷壯大、主動式ETF也迅速崛起，成為另一個市場備受注目的焦點。面對今年市場不斷登高，加上資金高度集中現象持續，不同的主動式ETF策略、提供不同投資解方就更顯得重要。

根據彭博統計，儘管經歷第二季關稅政策等挑戰，但在 AI 題材主要帶動下，今年來迄今，全球主要股市漲幅繳出兩位數成績，台股更是展現亮麗表現；步入第四季，隨著多數市場來到歷史高點，走勢相對也要來得波動。

在第二檔主動式ETF設計上，安聯 00993A 以主動式策略，聚焦國內上市櫃股票，主要透過安聯投信台股投資團隊選股策略，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會。這檔ETF的成分股會相較前一檔 00984A 更集中，挑選約 50～70檔具成長性的個股。

安聯投信表示，投資團隊依據「由上而下」（Top Down）的基本面分析，透過總體經濟、各國政策及產業發展趨勢，發掘具成長力相關產業。再採「由下而上」（Bottom Up）方式分析企業營收及獲利成長性、個股價值面分析（如本益比、現金流量）等數據，篩選出品質、成長、價值兼備的股票，再利用計量模型因應不同市況、個股表現等市場情況優化，進行最適投資組合配置。

展望後市，安聯投信表示，觀察當前市場特徵，台股本益比在一倍標準差以上，本淨比來到歷史高點附近；獲利持續成長，AI 產業帶動的結構性成長仍在，2026 年企業獲利預估有雙位數成長空間；資金集中度高、但市場氣氛並未過度樂觀，VIX 在相對低檔，因此在捕捉股市成長動能之際，建議可透過不同的主動策略追求超額報酬，形成更具彈性的投資組合。

