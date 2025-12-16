安聯投信：2026台股聚焦AI、國防兩大主題

安聯投信看好明年台股AI和軍工兩題材。

台股近年表現亮眼，2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，在AI熱潮支撐台股下，今年來迄今也有超過兩三成漲幅。接下來，台股的機會在哪？安聯投信投資長張惟閔表示，不妨可觀察國際投資向，建議可聚焦AI、國防這兩個領域。

先就資金面，張惟閔表示，首先當然是AI，雖然AI講了好幾年，但AI確實仍是接下來市場主要投資項目。根據美國五家主要雲端服務商資本支出金額，2026年相較今年會持續成長。除此之外，包含OpenAI正在積極的布局其運算競爭力、各國也積極在布局主權AI，這些都會是AI題材持續成長需求來源。

另一個資金去處則是點名國防。張惟閔表示，從俄烏戰爭爆發至今，全球地緣政治風險持續升高，歐洲過去依賴美國協助防衛，然而美國總統川普態度相當明確：自己的國防要自己付錢，因此持續要求盟國提高國防支出。根據相關資料顯示，像北約峰會也通過將國防支出大幅上調至GDP的5% (目前為2%)，5%目標中的3.5%須完全透過核心國防支出來實現，包括軍隊與武器等項目，其餘1.5%則可用於「與國防相關的支出」。

張惟閔表示，若以美國、北約跟幾個亞洲國家國防支出為例，到2029年複合成長率北約就可以達到14%，2029年國防支出金額接近2024年的兩倍；而這些地區或國家2029年國防支出預計來到2.5兆美元，有望成為未來幾年政府支出中很大一個成長領域。以此來看，AI、國防這兩個領域相關支出增加，這兩個主題的相關企業當然最受惠。

再就機會面，張惟閔表示，AI接下來還是全球資本支出很重要的領域，台灣很大機會還是在AI。這是一個全新市場，而且是跟現在的筆電、手機等是相輔相成、不會是互相替代。因此AI發展也將幫助消費性電子市場的進化。同時AI伺服器也是一個新的領域，雖然市場積極布局AI資料中心，但傳統的伺服器市場也不會消失，因此這個需求是新的。

另外是AI規模相當龐大。張惟閔表示，如果只採用AI相關硬體的規模，到2030年預期將來到4500億元，將成為智慧手機以外的另一個主要硬體市場，年複合成長率36%。此外，AI伺服器目前是一個接近寡佔的市場，但企業為了要儲備AI世代競爭力，不管價格多高都還是會持續建置相關基礎建設，這也有助台灣供應鏈能有較高的毛利率在AI相關的產品上。

此外AI現在已經升級成國安等級的議題了，每個國家都想要確保國內生產能力、要有自己的資料中心等，這也代表台灣作為非紅供應鏈，將持續是歐美日等信賴的合作夥伴。

張惟閔表示，如今AI已經不只是高速運算晶片、先進製程了。AI晶片的運算能力持續擴張，產品規格不斷提高，除了先進製程、伺服器，我們更看到相關次產業在配合AI規格提升、新機會也不斷出現。

針對2026年全球及台股經濟展望，張惟閔表示，預期今明年經濟維持穩定。展望2026年，全球經濟預期溫和成長，美歐等成熟市場預估GDP成長1.5%，新興市場因為部分國家出口基期較高，可能導致明年增速較為溫和。

觀察金融環境，張惟閔表示，全球主要央行降息趨勢延續，美國降息循環進行中，大環境仍有利股市表現。在台灣方面，今年各機構預估GDP平均成長4.7%，主要來自出口旺盛及民間投資，預計明年民間投資、出口等仍具韌性，但成長率放緩，2026年GDP預估為2.6%。

整體來說，張惟閔表示，對2026年台股保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場擔憂AI泡沫，但市場往往會常低估新技術的長期潛力，AI機會可能是被低估、而非高估。此外，評價可能是投資可以考慮的因素，但在成長周期中，不應過分重視評價面，以免錯失上升機會。

張惟閔表示，全球經濟依然溫和成長、貨幣偏寬鬆，企業獲利也持續成長，投資環境正向。台股方面，預估2026年整體企業獲利將有雙位數成長，科技仍是成長主軸，傳產和金融可能有點狀機會。然而，產業強弱有別、個股驅動因子也不同，透過主動選股更能發掘未來機會。

面對台股多變市場，安聯00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人施振廷表示，投資台股，在主動式ＥＴＦ策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，而這是我們對台股投資的重新定義。

首先在追求超額報酬部分，施振廷表示，安聯的解方為提供質化選股，專業團隊深度研究，精選100-120檔具信心標的；而在面對市值加權與等權重各有缺陷情境下，一來藉由量化做投組，五大因子最佳化模型動態配置，不賭市場風格；再搭配質化找好股與量化做投組，以期穿越週期創造超額表現。

00993A安聯台灣主動式ETF基金 策略上以金獎配方打底，創造主動價值；以安聯台股團隊精選股票池為底，尋求更多超額報酬機會，藉由質化選股，依據安聯台股團隊精選股票潛力名單，再搭配量化增益，以安聯量化策略建構投組依據量化策略最佳化個股權重配置，報酬風險取得平衡，質量加乘，力求投資超表現。