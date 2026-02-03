安聯第2檔主動式ETF上市

安聯投信總經理陳彥婷（左）、投資長張惟閔（右）出席00993A掛牌典禮。

▲安聯投信總經理陳彥婷（左）、投資長張惟閔（右）出席00993A掛牌典禮。

安聯投信第二檔主動式ETF（00993A）昨（3）日正式在證交所掛牌上市，為主動式ETF市場再添生力軍；該基金聚焦於半導體及AI相關供應鏈，預計科技類股占比約85-90%，並適度布局金融及傳產類股，並視市場變化、動態調整投資節奏，期望跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，掌握台股多頭格局。

安聯投信表示，2026開年以來，台股動能持續強勁。展望後市，全球經濟預期溫和成長，全球主要央行維持寬鬆貨幣，大環境依然有利股市表現。就基本面來看，安聯台股投資團隊預估今年整體企業獲利成長幅度超過兩成，動能更勝去年，且電子、金融、傳產均為正成長，股市結構更健康。

廣告 廣告

產業面上，AI實質需求仍在擴大，全球科技巨頭持續加碼投資，各國積極推動主權AI，加上產品規格不斷更新，產業鏈價值同步放大，創造台灣產業鏈更多機會，後市仍值得期待。

針對近期盤勢，安聯台灣主動式ETF（00993A）基金經理人施政廷表示，美國總統川普提前公布下一任聯準會主席人選，市場開始為此消息進行定價，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策預期。另一方面，近期交投明顯放大，成交金額維持在9000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，加劇市場波動，盤面呈現盤整與風格輪動。

施振廷表示，對股市而言，現階段市場風險偏好自然收斂。目前台股大盤本益比（P/E）處於16倍以上歷史高檔區，股價震盪幅度也可能將會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股的震盪。

應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，建議首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力公司。其次，動態配置，利用主動式ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。展望後市，施政廷表示，2026年台股在總體經濟與企業成長獲利動能帶動下，行情仍值得期待，但投資策略要更主動、更挑剔，大盤或許仍有支撐，但真正拉開差距的將是選股表現。現在關鍵不在「敢不敢買」，而是「買什麼」、「怎麼買」，有長期潛力、獲利能見度佳的公司才有機會走得更遠。