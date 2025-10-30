安聯經濟趨勢論壇揭台灣財富實力：家戶資產年增雙位數人均淨資產全球第五、亞洲第二

（觀傳媒大台北新聞）【記者劉百瑞/台北報導】近十六年來，德國金融巨擘安聯集團每年發布「全球財富報告」，向來被視為全球資產變化與財富流動趨勢的重要參考指標，今年首次擴大舉辦「安聯人壽經濟趨勢論壇」，深入探討資產管理、投資理財與財富傳承的優質策略。

安聯人壽經濟趨勢論壇10月3日隆重登場，講者卡司陣容華麗，來自產、官、學界的專家皆來與談，圖左至右為品浩太平洋投資管理公司董事總經理暨投資組合經理人張冠邦、安聯收益成長基金投資首席Justin Kass、前行政院副院長施俊吉、安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）、安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran。

安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subra首先登場，他引用《2025安聯全球財富報告》指出，台灣雖是亞洲家戶負債最高國家之一，但同時是最富有國家之一，人均金融資產淨值高達16萬7530歐元，在全球最富有國家排名第五，並再次成為亞洲第二富裕的經濟體，僅次於新加坡。

台灣家戶財富穩健增長 資產結構轉向證券

此外，台灣家戶的金融資產總額持續保持雙位數的成長力道，位居亞洲之冠，其動能主要由「證券」所貢獻。由於台股的表現強勁，加上台灣人熱愛投資ETF，證券佔台灣家戶資產組合中的平均佔比來到34％，成為僅次於「存款」（35％）的第二大資產類別；但受到壽險準備金制度變動的影響，台灣家戶資產中的壽險與退休金增速最慢，僅4.3％，占比降至25％。

值得一提的是，儘管因為房貸增加的關係，台灣家戶總負債金額增加9.6％，債務比重持續高於90％，不過總金融資產佔GDP比率多達630％，遠高於日本（378％）、新加坡（263％）、南韓（214.7％）等國。在他看來，一個以製造業為主的國家能有如此表現，相當特別。

Ludovic Subran還強調，隨著AI（人工智慧）崛起，各界意識到AI將是財富的加速器，也成為財富重新分配的要素。台灣被視為發展AI的樞紐地帶，憑藉著AI供應鏈優勢與豐沛的財富能量，已站上全球資產管理的關鍵位置。他認為，上述原因皆是台灣政府相信自己能與星、港競爭世界級金融中心地位的底氣所在。

「關鍵對談」時段，與會專家們深入探討全球經濟及金融趨勢，以及投資人該如何面臨未來錯綜複雜的地緣政治風險。

AI成財富加速器 台灣躍居全球資產管理關鍵樞紐

展望未來，張冠邦提醒，考慮到各種地緣政治變數和政策風險，將增添更多不確定性，以投資人意想不到的方式發生。

Justin Kass則預估，美國GDP確實不容易維持過去幾年3％的成長速度，但到2026年中期，聯準會利率政策趨於寬鬆、川普要求製造業回流、AI帶動相關產業成長等利多一齊發酵，經濟將再次有亮麗表現，2026年的美國企業獲利可望雙位數成長。因此，現在美股雖然貴了，但美國市場仍有其獨特的成長動能。

施俊吉指出，當今美國有效關稅、名目關稅的稅率分別是8.9％、18％，是1930年以來最高值。美國也從不諱言，凡是需要美國保護的國家，就必須投資美國，歐盟、日本、南韓、台灣皆然。

施俊吉說，明年有三件事值得關注，一是美國最高法院的判決（裁定川普推動的對等關稅是否違憲），但最高法院由保守派主導，各界並不寄予厚望；二是「人存政舉，人走政息」，不過川普很聰明，已與日本簽訂條款，要求日本承諾投資美國的5500億美元必須在2029年1月19日（川普任期結束日）前全部到位，不然關稅就提高至25％，故人走政息的機率低；三是「世界減一」，不同於以前常談到的「中國加一」，如今不少經濟學家建議，與其承受不平等待遇，不如就放棄美國市場，直接承受關稅，中國正是做如是想，若全球皆有這種反彈，美國或許會更審慎考慮當前政策。

財富傳承思維轉變 活用保險更能未雨綢繆

由於世界政經局勢詭譎難料，高資產客群進行財富的成長、財產的傳承時，不得不將這些因素納入考量。羅偉睿指出，放眼國際，有許多不同的遺產傳承範例。曾為世界首富、目前為全球第五大富豪的比爾．蓋茲只留給每位子女一千萬美元，將多數財富應用於慈善、教育事業，展現自身價值的傳承；反觀沃爾瑪、路易威登、萊雅等企業，皆選擇家族內部傳承。台灣的長榮集團更因為遺囑的爭議引發家族內鬥，突顯出華人將資產傳承給下一代雖是常見的作法，但整個過程未必順遂。

羅偉睿說，自己學生時代時曾做過修繕屋頂的工作，當時聽過一句話：「趁陽光明媚時換屋頂。」同理可證，當自己身強體健、家庭和睦時，就是慎重思考、規劃遺產的最佳時機，多數人透過生前贈與、遺囑、信託、接班人計畫來完成遺產的傳承，但這些工具都有其侷限性，若能善用保險工具，不僅能指定受益人、大幅降低遺產稅，也可讓保險所提供的年金來照顧自己的生活，更能未雨綢繆。