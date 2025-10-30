安聯經濟趨勢論壇揭台灣財富實力：家戶資產年增雙位數人均淨資產全球第五、亞洲第二
（觀傳媒大台北新聞）【記者劉百瑞/台北報導】近十六年來，德國金融巨擘安聯集團每年發布「全球財富報告」，向來被視為全球資產變化與財富流動趨勢的重要參考指標，今年首次擴大舉辦「安聯人壽經濟趨勢論壇」，深入探討資產管理、投資理財與財富傳承的優質策略。
安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subra首先登場，他引用《2025安聯全球財富報告》指出，台灣雖是亞洲家戶負債最高國家之一，但同時是最富有國家之一，人均金融資產淨值高達16萬7530歐元，在全球最富有國家排名第五，並再次成為亞洲第二富裕的經濟體，僅次於新加坡。
台灣家戶財富穩健增長 資產結構轉向證券
此外，台灣家戶的金融資產總額持續保持雙位數的成長力道，位居亞洲之冠，其動能主要由「證券」所貢獻。由於台股的表現強勁，加上台灣人熱愛投資ETF，證券佔台灣家戶資產組合中的平均佔比來到34％，成為僅次於「存款」（35％）的第二大資產類別；但受到壽險準備金制度變動的影響，台灣家戶資產中的壽險與退休金增速最慢，僅4.3％，占比降至25％。
值得一提的是，儘管因為房貸增加的關係，台灣家戶總負債金額增加9.6％，債務比重持續高於90％，不過總金融資產佔GDP比率多達630％，遠高於日本（378％）、新加坡（263％）、南韓（214.7％）等國。在他看來，一個以製造業為主的國家能有如此表現，相當特別。
Ludovic Subran還強調，隨著AI（人工智慧）崛起，各界意識到AI將是財富的加速器，也成為財富重新分配的要素。台灣被視為發展AI的樞紐地帶，憑藉著AI供應鏈優勢與豐沛的財富能量，已站上全球資產管理的關鍵位置。他認為，上述原因皆是台灣政府相信自己能與星、港競爭世界級金融中心地位的底氣所在。
AI成財富加速器 台灣躍居全球資產管理關鍵樞紐
展望未來，張冠邦提醒，考慮到各種地緣政治變數和政策風險，將增添更多不確定性，以投資人意想不到的方式發生。
Justin Kass則預估，美國GDP確實不容易維持過去幾年3％的成長速度，但到2026年中期，聯準會利率政策趨於寬鬆、川普要求製造業回流、AI帶動相關產業成長等利多一齊發酵，經濟將再次有亮麗表現，2026年的美國企業獲利可望雙位數成長。因此，現在美股雖然貴了，但美國市場仍有其獨特的成長動能。
施俊吉指出，當今美國有效關稅、名目關稅的稅率分別是8.9％、18％，是1930年以來最高值。美國也從不諱言，凡是需要美國保護的國家，就必須投資美國，歐盟、日本、南韓、台灣皆然。
施俊吉說，明年有三件事值得關注，一是美國最高法院的判決（裁定川普推動的對等關稅是否違憲），但最高法院由保守派主導，各界並不寄予厚望；二是「人存政舉，人走政息」，不過川普很聰明，已與日本簽訂條款，要求日本承諾投資美國的5500億美元必須在2029年1月19日（川普任期結束日）前全部到位，不然關稅就提高至25％，故人走政息的機率低；三是「世界減一」，不同於以前常談到的「中國加一」，如今不少經濟學家建議，與其承受不平等待遇，不如就放棄美國市場，直接承受關稅，中國正是做如是想，若全球皆有這種反彈，美國或許會更審慎考慮當前政策。
財富傳承思維轉變 活用保險更能未雨綢繆
由於世界政經局勢詭譎難料，高資產客群進行財富的成長、財產的傳承時，不得不將這些因素納入考量。羅偉睿指出，放眼國際，有許多不同的遺產傳承範例。曾為世界首富、目前為全球第五大富豪的比爾．蓋茲只留給每位子女一千萬美元，將多數財富應用於慈善、教育事業，展現自身價值的傳承；反觀沃爾瑪、路易威登、萊雅等企業，皆選擇家族內部傳承。台灣的長榮集團更因為遺囑的爭議引發家族內鬥，突顯出華人將資產傳承給下一代雖是常見的作法，但整個過程未必順遂。
羅偉睿說，自己學生時代時曾做過修繕屋頂的工作，當時聽過一句話：「趁陽光明媚時換屋頂。」同理可證，當自己身強體健、家庭和睦時，就是慎重思考、規劃遺產的最佳時機，多數人透過生前贈與、遺囑、信託、接班人計畫來完成遺產的傳承，但這些工具都有其侷限性，若能善用保險工具，不僅能指定受益人、大幅降低遺產稅，也可讓保險所提供的年金來照顧自己的生活，更能未雨綢繆。
