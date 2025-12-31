安聯00993A 主動出擊應對預防性降息下半場

12.29.2025 |美國聯準會(Fed)宣布再降息，2025年連續第三次降息，點陣圖預示2026年仍有降息空間，但步調將逐漸謹慎。現階段，市場正走向 Fed「預防性降息」的下半場，上半場資金利多帶動評價面推升，下半場將開始驗證企業獲利能否接棒。

在AI熱潮支撐下，台股近年來表現相當亮眼。回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，2025年來迄今也已累積兩成以上的漲幅。展望後市，隨著時序上跨入美國聯準會預防性降息下半場，市場將逐步從資金行情轉由基本面接棒，台股不能無腦買！

儘管AI 熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充有望延續，加上受惠中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。

分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%；科技仍是成長主軸，傳產和金融可能有點狀機會。有鑑於產業強弱有別、個股驅動因子也不同，策略上，透過主動選股更能發掘未來機會。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）（基金之配息來源可能為收益平準金）經理人施政廷表示，2025年繳出亮眼成績的台股，2026年行情仍值得期待，但投資策略要更主動、更挑剔，大盤或許仍有支撐，但真正拉開差距的，將是選股表現。現在關鍵不在「敢不敢買」，而是「買什麼、「怎麼買」，有長期潛力、獲利能見度佳的公司才有機會走得更遠。

施政廷表示，展望2026年，全球經濟預期溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景出現諸多雜音，但市場往往會低估新技術長期潛力，因此AI機會可能是被低估、而非高估。另一方面，雖然評價可能是投資需要考慮的因素，但在成長周期中，不應過分重視評價面，以免錯失上升機會。

「面對台股多變市場，投資台股，在主動式ETF策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，而這是我們對台股投資的重新定義。」施政廷表示，安聯的解方為提供質化選股，專業團隊深度研究，精選100-120檔具信心標的；而在面對市值加權與等權重各有缺陷情境下，一來藉由量化做投組，五大因子最佳化模型動態配置，不賭市場風格；再搭配質化找好股與量化做投組，以期穿越週期創造超額表現。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）（基金之配息來源可能為收益平準金）策略上以金獎配方打底，創造主動價值；以安聯台股團隊精選股票池為底，尋求更多超額報酬機會，藉由質化選股，依據安聯台股團隊精選股票潛力名單，再搭配量化增益，以安聯量化策略建構投組依據量化策略最佳化個股權重配置，報酬風險取得平衡，質量加乘，力求投資超表現，主動掌握2026台股行情！

