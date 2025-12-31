安聯00993A 主動出擊應對預防性降息下半場
12.29.2025 |美國聯準會(Fed)宣布再降息，2025年連續第三次降息，點陣圖預示2026年仍有降息空間，但步調將逐漸謹慎。現階段，市場正走向 Fed「預防性降息」的下半場，上半場資金利多帶動評價面推升，下半場將開始驗證企業獲利能否接棒。
在AI熱潮支撐下，台股近年來表現相當亮眼。回顧台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，2025年來迄今也已累積兩成以上的漲幅。展望後市，隨著時序上跨入美國聯準會預防性降息下半場，市場將逐步從資金行情轉由基本面接棒，台股不能無腦買！
儘管AI 熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充有望延續，加上受惠中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。
分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%；科技仍是成長主軸，傳產和金融可能有點狀機會。有鑑於產業強弱有別、個股驅動因子也不同，策略上，透過主動選股更能發掘未來機會。
安聯台灣主動式ETF基金（00993A）（基金之配息來源可能為收益平準金）經理人施政廷表示，2025年繳出亮眼成績的台股，2026年行情仍值得期待，但投資策略要更主動、更挑剔，大盤或許仍有支撐，但真正拉開差距的，將是選股表現。現在關鍵不在「敢不敢買」，而是「買什麼、「怎麼買」，有長期潛力、獲利能見度佳的公司才有機會走得更遠。
施政廷表示，展望2026年，全球經濟預期溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景出現諸多雜音，但市場往往會低估新技術長期潛力，因此AI機會可能是被低估、而非高估。另一方面，雖然評價可能是投資需要考慮的因素，但在成長周期中，不應過分重視評價面，以免錯失上升機會。
「面對台股多變市場，投資台股，在主動式ETF策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，而這是我們對台股投資的重新定義。」施政廷表示，安聯的解方為提供質化選股，專業團隊深度研究，精選100-120檔具信心標的；而在面對市值加權與等權重各有缺陷情境下，一來藉由量化做投組，五大因子最佳化模型動態配置，不賭市場風格；再搭配質化找好股與量化做投組，以期穿越週期創造超額表現。
安聯台灣主動式ETF基金（00993A）（基金之配息來源可能為收益平準金）策略上以金獎配方打底，創造主動價值；以安聯台股團隊精選股票池為底，尋求更多超額報酬機會，藉由質化選股，依據安聯台股團隊精選股票潛力名單，再搭配量化增益，以安聯量化策略建構投組依據量化策略最佳化個股權重配置，報酬風險取得平衡，質量加乘，力求投資超表現，主動掌握2026台股行情！
安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：台北市104016中山北路2段42號8樓|客服專線：(02)8770-9828 |110金管投信新字第013號
【安聯投信 獨立經營管理】| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金並無保證收益及配息，配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。淨值組成項目查詢網址為（https://tw.allianzgi.com）。本基金可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及借券所得等收入，扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失) 及本基金應負擔之費用後為正數時納入分配。本基金依公開說明書時點按年進行收益分配，本公司得依本基金收益情況自行決定每年分配金額或不分配，故每次分配金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率，且因一段期間內淨申購增加達一定比例而有稀釋配息率之虞時，得動用收益平準金進行分配。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合布局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現，投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折/溢價之交易風險。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及個股僅為說明之用，不代表基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介。以上僅為殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依所訂投資策略進行基金投資；本基金之績效指標係為基金績效評量之參考，本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。
【臺灣證券交易所發行量加權股價指數免責聲明】「安聯台灣主動式ETF基金」並非由臺灣證交所贊助、認可、銷售或推廣；且臺灣證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」係由臺灣證交所編製及計算；惟臺灣證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，本公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證交所有關規定辦理。
若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。
