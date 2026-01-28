安能複材加速佈局無人機市場 攜手航見科技打造一站式製造平台

▲安能複材加速佈局無人機市場。

【記者 劉嘉菲／台北 報導】因應全球供應鏈重組、地緣政治風險升溫及無人載具成為關鍵戰略產業之趨勢，安能複材科技(股)宣布正式推動「無人載具關鍵材料與系統整合在地化策略」，以無人機為核心，結合複材製造、系統整合與應用落地，以國家產業自主與供應鏈韌性政策目標，建構具備規模化與商業化能力的一站式無人機製造平台，同時攜手航見科技正式投入國防部無人機採購專案，實際參與國家級需求體系，展現其技術成熟度與量產能力。

關鍵材料到整機系統的垂直整合，回應產業自主政策

安能複材長期投入無人機領域之高性能碳纖維複合材料與結構製造技術，具備多項關鍵製程能力。此次與航見科技策略布局，將技術能量進一步延伸至無人機結構模組、系統整合與整機製造，形成由材料、結構、模組至整機的垂直整合體系，有效降低對外部供應鏈依賴，提升國內無人載具關鍵技術自主率。

配合國防部無人機採購案，安能與航見將其製程優勢導入實際軍用規格需求，建立「可驗證、可量產、可交付」的在地製造模式，回應政府對戰略產業在地化與自主供應的政策方向。

▲副總統蕭美琴親自視察並認真聆聽現場說明。

攜手航見科技，深化系統整合能力並加速商品化

安能複材同步強化與航見科技的策略性合作，雙方除既有的飛控與系統整合協作外，將進一步朝「共同開發、共同量產、共同市場布局」邁進，形成材料、結構、飛控、任務酬載與應用場域的完整鏈結。

透過與航見科技的深度合作，雙方將無人載具產品線導向模組化設計與規模化量產，並優先聚焦於能源巡檢、關鍵設施監測、海事應用與特殊任務等高成長市場，加速研發成果由「技術驗證」走向「可量產、可交付、可營運」的商業化階段，同時銜接國防及公部門需求。

建構製造韌性與可複製量產能力，支撐長期產業發展

安能與航見公司以「製程標準化、模組化設計與在地量產」為核心，建立可快速擴產與技術複製的製造體系，確保在國防專案、政策需求或海外訂單快速成長時，仍具備穩定交付與成本控制能力，強化無人載具產業的長期供應安全與韌性。

以應用導向設計滿足市場需求，提升產業附加價值

該合作策略以實際應用需求為導向，從設計、結構輕量化、導控、籌載到系統整合到維修與升級規劃，提供客戶整合式解決方案，不僅提升產品性能與可靠度，更降低整體導入門檻，促進無人載具於公部門與產業端的實質採用，推動市場規模化發展。

連結政策目標，提升國家競爭力與產業戰略地位

透過參與國防部無人機採購案，以及無人載具關鍵技術在地化與產業鏈整合，安能攜手航見，期望在產業升級、國防韌性、能源轉型與智慧應用等政策重點領域發揮關鍵角色，協助建立可長期發展的高值化製造體系，提升台灣在全球無人載具與先進製造產業中的戰略地位與國際競爭力。

安能表示，未來將持續結合產官學研資源，深化與航見科技等夥伴的協作，推動無人載具關鍵技術落地與產業化，打造「可規模、可量產、可出口、可持續」的產業模式，成為台灣高階製造與戰略應用的重要推手。(記者劉嘉菲翻攝)