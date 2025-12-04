安芝儇化身YouBike英文教學大使 高雄推最友善國際旅客租借指南

高雄大型國際活動熱度持續升溫，包括韓團演唱會與即將在12月登場的「2025 AAA亞洲明星盛典」皆吸引大批海外旅客造訪。為協助外籍遊客更便利地在市區移動，高雄市政府交通局攜手YouBike業者推出全新「外籍旅客 YouBike 租借教學短影音」，並邀請台鋼雄鷹啦啦隊 WING STARS 的韓籍成員安芝儇親自示範，以全英文字幕講解租借流程，打造最友善的國際旅客使用指南。

↑圖說：隨著高雄大型國際活動持續升溫，外籍旅客使用YouBike的人數增多，高雄市政府邀請台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇拍攝「外籍旅客 YouBike 租借教學短影音」。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局表示，隨著高雄成為國際級活動首選城市，短程交通需求顯著攀升，YouBike以便利、環保及彈性高的優勢成為外籍旅客最常使用的交通方式之一。此次特別邀請人氣啦啦隊員安芝儇演出，希望以熟悉的語言和風格接軌國際粉絲，讓旅客能輕鬆上手租借系統，在觀賞演唱會或走訪景點之餘，騎上YouBike自在探索城市。

↑圖說：騎上YouBike自在探索城市，已成為旅遊高雄另一種體驗。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局指出，AAA盛典活動期間市區交通勢必更為繁忙，鼓勵外籍旅客善用公共運具，不僅能降低塞車風險，也能透過單車漫遊欣賞高雄街景與城市魅力。該教學影片已同步上架交通局與YouBike官方社群平台，歡迎市民與粉絲共同分享。

高雄市府強調，未來將持續打造更友善的國際旅遊環境，提升交通體驗，讓每位旅客都能感受高雄的熱情與便利。

