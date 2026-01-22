安芝儇撐爆白衣！路跑回眸露甜笑 全網心動：比AI更美

〔記者邱奕欽／台北報導〕台鋼啦啦隊Wing Stars韓籍成員安芝儇近日赴澎湖參加大型馬拉松路跑，不畏低溫寒風一同起跑，她昨(22日)釋出多張現場美照，雙腿性感曲線被運動緊身褲完美勾勒出，迅速讓大票網友及粉絲們心動。

「我在澎湖的第一場馬拉松！」安芝儇透露一大早就被澎湖的景色吸引，沿途不斷傳來的加油聲也讓她印象深刻，直言這是一場充滿能量的體驗，更祝福大家新的一年都能身體健康、開心奔跑。從照片中可見，安芝儇在賽道上回眸露出笑容，神情自然放鬆，無論專注前方或不經意入鏡，都展現出十足魅力。

廣告 廣告

不僅如此，安芝儇身穿白色緊身上衣藏不住傲人好身材，運動緊身褲更加凸顯她在跑步時的線條比例，不論側身或回眸入鏡，都自然流露出穩定狀態與個人魅力，讓人留下深刻印象，更立刻吸引台灣與韓國網友們的激讚，「哪有人跑步還這麼好看！」、「怎麼拍都像仙女啊」、「本人真的比AI還更美！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 愛女美國返台陪伴人生大事

錄影竟遇「活春宮」聲音全被收 楊繡惠、籃籃目擊過程驚呆

曾來過台灣！AV女優驚傳「私人無碼影片外流」 本人認了發聲明

傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

