安芝儇深夜「比基尼放送」！超巨上圍不遮了 逆天長腿太犯規全網暴動

娛樂中心／綜合報導

有「最強外掛」稱號的安芝儇。 （圖／翻攝自IG @wlgus2qh）

有「最強外掛」稱號的韓籍啦啦隊女神安芝儇，來台加入台鋼獵鷹後人氣持續攀升，雖然台韓兩地奔波，不過粉絲追蹤數高達77.7萬持續飆升居高不下。近日她於深夜無預警放送福利，在社群Instagram曬出一組泳池比基尼美照，讓粉絲球迷們掀起暴動。

安芝儇無預警曬出深夜比基尼。 （圖／翻攝自IG @wlgus2qh）

安芝儇正面刻意晃動鏡頭，好身材仍完整現形。 （圖／翻攝自IG @wlgus2qh）

只見照片中，安芝儇在深夜泳池畔，身穿綠色與咖啡色拼接的比基尼，大方展現豐滿上圍與深邃事業線，轉身更展現出細緻螞蟻腰，前凸後翹的身材曲線一覽無遺。她在水邊放鬆拍攝，池面倒映著波光粼粼的水色，視覺氛圍浪漫又性感。

安芝儇在池中42吋超級大長腿一覽無遺。 （圖／翻攝自IG @wlgus2qh）

安芝儇豐滿上圍與深邃事業線全不遮了。 （圖／翻攝自IG @wlgus2qh）

最吸睛的莫過於她那雙「42吋逆天長腿」，在燈光映照下顯得更加筆直修長，線條完美、比例驚人，讓不少網友直呼完全看呆。不只臉蛋精緻、氣質甜美，渾圓美臀與自帶仙氣的鏡頭存在感，美到讓粉絲們看呆留言狂刷：「太辣了吧！」、「想幫你攝！」、「怎麼可能這麼完美」、「這是深夜放送福利嗎？」

