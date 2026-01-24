大甲媽祖遶境現場實況、現在位置、路線一次看
安芝儇澎湖跑馬拉松美爆了！超仙側臉電暈上萬粉絲：這是我的第一次
（記者洪承恩／綜合報導）台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」韓籍成員安芝儇，近日現身澎湖參加大型馬拉松路跑活動，不畏海風與低溫，與上千名跑者一同起跑。她在賽事中留下的回眸照片曝光後迅速在網路瘋傳，不少網友驚呼美到不像真人，成為活動一大亮點。
安芝儇透過社群分享，這次是她第一次在澎湖參加馬拉松，一大早就被當地海岸風景吸引，加上沿途民眾不間斷的加油聲，讓她感到相當感動，也特別祝福大家在新的一年都能身體健康、跑得開心。
從她公開的多張照片中可見，安芝儇身穿運動裝扮，在跑步過程中神情專注、節奏穩定，偶爾回眸露出自然笑容，展現不同於舞台上的另一種魅力。相關畫面引發台灣與韓國網友熱烈討論，留言區湧入大量讚美聲。
有網友直言她「怎麼跑步還能這麼好看」，也有人形容她自帶仙氣，不論角度都相當吸睛；PTT上同樣掀起話題，有人討論照片是否修圖，也有不少人認為本人狀態就已十分亮眼，各種看法讓話題持續延燒。
除了路跑美照外，安芝儇也在Threads分享一段輕鬆搞笑的影片，只見她拿著釣竿「釣起」立在澎湖岐頭社區的石斑魚雕像，幽默舉動再度引起粉絲關注，展現親民又俏皮的一面。
這場馬拉松活動由澎湖縣政府與地方體育單位共同舉辦，結合運動與觀光，吸引眾多國內外選手參與。安芝儇的現身，也讓賽事在社群平台上獲得更高討論度，成功替活動增添話題性。
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