安芝儇澎湖馬拉松回眸甜笑照瘋傳 網友驚呼：美得不像真人

【緯來新聞網】隸屬台灣職棒球隊台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」的韓國籍藝人安芝儇，近日參與於澎湖舉行的大型馬拉松活動，在寒風中與眾多跑者一同起跑，其中「回眸絕美照」曝光後驚艷不少人，有粉絲更留言誇讚「美的不像真人」。

安芝儇澎湖馬拉松回眸甜笑照瘋傳。（圖／翻攝安芝儇IG）

安芝儇比是這是她首次在澎湖參加馬拉松賽事。她表示，當日清晨被澎湖沿岸風景吸引，加上沿途不間斷的加油聲，讓她感受到滿滿能量，也祝福所有參賽者新年健康順利。



從她公開的賽事照片可見，安芝儇身著運動服裝，面對鏡頭展現自然笑容，在奔跑過程中保持穩定節奏。她的運動穿搭與跑步姿態在網路上引起大量討論，並吸引中韓網友留言互動。



馬拉松活動由澎湖縣政府與地方體育協會共同主辦，旨在推動全民健康與運動風氣，並藉由賽事行銷當地觀光資源。官方資料顯示，今年活動吸引來自國內外逾千名選手參與，成為年度重要觀光體育賽事之一。

