安芝儇秀「深夜泳池照」 辣長腿迷倒全網！
娛樂中心／李筱舲報導
來自南韓的啦啦隊女神安芝儇，一踏上台灣就成了球迷目光追著跑的焦點。以甜美笑容、修長身形和舞台魅力圈粉無數的她，不僅在南韓擁有超高人氣，更因加入中職台鋼雄鷹啦啦隊 WING STARS 而在台灣掀起新一波「安芝儇旋風」。近日，她突然在社群平台上曬出一組泳池比基尼辣照，讓粉絲看了表示：「小安太辣啦！」。
安芝儇近日在IG上分享了一組深夜在游泳池的比基尼照，展現出好身材與自信的魅力。（圖／翻攝自IG @wlgus2qh）
中職台鋼雄鷹啦啦隊成員安芝儇，近日在IG上分享了一組照片。照片中，她出現在深夜的泳池畔，身穿綠色與咖啡色比基尼秀出大長腿，在水邊輕鬆拍照，散發自在又大方的氣質。柔和的燈光及池面微微泛起的波光，襯托出她勻稱的身形線條，展示出好身材與健康自信的魅力。不少網友看了表示：「漂亮到模糊」、「泳衣芝儇女神好美好辣」、「小安太辣啦」、「安女神降臨人間」。
安芝儇放上一張畫面微微模糊的照片（右），營造出畫面的朦朧氛圍感。（圖／翻攝自IG @wlgus2qh）
隨著安芝儇在台灣展開演藝活動，她不只出現在的各大運動場上的啦啦隊舞台，也開始積極參與綜藝節目、品牌代言和各類的公開活動，讓她在台灣的曝光度大增。如今的她，不僅是南韓的知名偶像，也逐漸成為韓、台兩地的話題人物，吸引了不少粉絲和媒體的關注。
這組泳池比基尼照也讓粉絲們大讚：「泳衣芝儇女神好美好辣」。（圖／翻攝自IG @wlgus2qh）
原文出處：安芝儇辣秀「深夜比基尼照」曝光！逆天長腿照網讚：安女神降臨人間
