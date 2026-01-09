安芝儇突披白紗「上空失守」 南珉貞秒回5字！

娛樂中心／江姿儀報導



近年「韓援旋風」襲台，多位南韓啦啦隊女神跨海發展，競爭激烈。有「最強外掛」之稱的安芝儇憑藉甜美笑容、修長身形和舞台魅力圈粉無數，在南韓擁有超高人氣，2023年加入中職台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS，一踏上台灣就成了球迷焦點。昨（8日）她突然在社群平台上曬出一組婚紗照，瞬間迷倒無數粉絲，網暈爛跪求「要做我的新娘」。





「最強外掛」安芝儇披上夢幻白紗對鏡自拍，展現魔鬼身材。（圖／翻攝自IG ＠wlgus2qh）

「最強外掛」安芝儇近期登上台灣綜藝節目，昨（8日）她曝光出鏡造型，只見身處試衣間的她披上夢幻白紗對鏡自拍，上半身是無肩帶的蕾絲花紋馬甲，簡約金飾項鍊點綴脖頸，一頭秀髮披散，展現絕美肩頸線條和迷人鎖骨，微微露出魔鬼身材。照片一出，不到1天就累積3.2萬讚，網友留言告白「太漂亮了」、「美呆了！」、「是漂亮的公主」、「老婆」、「美麗新娘！」、「好身材藏不住」，甚至有網友直接求婚「要做我的新娘」，還意外釣出南珉貞逗趣回「公主好反差」。

安芝儇曬出白紗造型，意外釣出南珉貞逗趣回「公主好反差」。（圖／翻攝自IG ＠wlgus2qh）

事實上，安芝儇並非首次穿上婚紗，去年（2025年）9月中職台鋼雄鷹舉辦「心動時刻」主題日，她曾與Mingo（朴旻曙）同台表演，當時她首穿婚紗，鑲滿鑽石的白紗在燈光下璀璨閃耀，上身薄透U領讓好身材若隱若現。安芝儇演出後受訪透露，自己每天都想結婚，期待穿上婚紗的幸福模樣，也憧憬未來真正身披白紗步入婚姻的樣子，追求幸福的迫切心情藏不住，甚至激動喊出「我要結婚！」。

安芝儇2025年與Mingo（朴旻曙）同台表演，首穿薄透U領的水鑽婚紗。（圖／翻攝自IG ＠wlgus2qh）

















