安芝儇突曝婚紗照！胸前深V「邪惡視角」看光光

安芝儇曬出婚紗美照。（圖／翻攝自安芝儇Instagram）





現年28歲的台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」韓籍成員安芝儇，擁有甜美笑容、亮麗外型因而被稱為「最強外掛」，吸引大批男粉絲追隨！昨（8）日她曬出婚紗美照，展現出超豐滿上圍，引發粉絲熱議。

安芝儇為節目穿婚紗亮相。（圖／翻攝自安芝儇Instagram）

安芝儇曝光的照片當中，頭戴皇冠、身穿純白色平口馬甲婚紗，胸前深V設計可見渾圓美胸，浪漫的雕花蕾絲白紗隨風飄逸，化身為超美新娘，引起外界關注！其實她是因為錄製綜藝節目，才難得穿上婚紗亮相。

安芝儇的婚紗美照曝光後，引起大批粉絲熱議「小安好漂亮！」、「美麗的小安公主」、「安芝儇最漂亮」、「我女神，最正啦！」、「看過一次之後，你會想再看兩次」、「寶貝，你真漂亮」、「啦啦隊安芝儇非常漂亮，她的美貌治癒了我，她溫暖、舒適，就像一劑良藥。」



