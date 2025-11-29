安芝儇突潰堤大哭！心疼失智症長者「快樂會被抽走」

安芝儇探訪失智症長輩落下心疼的眼淚。（圖／2S Sportainment提供）





南韓人氣啦啦隊員安芝儇近日在YouTube頻道公開一段探訪「天主教失智老人社會福利基金會」日照中心的影片，影片中她以無包袱的姿態走入失智症長者的生活場域，陪伴長輩們進行伸展、手作與懷舊活動。本以為只是一次單純的公益參訪，卻因為看見眼前開朗、努力享受當下的長輩們，突然意識到「這些快樂有一天可能會從他們的記憶裡被抽走」，而瞬間紅了眼眶，落下心疼的眼淚。

安芝儇在影片中分享，當她看見長輩們因為跳舞、畫畫、互相打趣而露出真摯的笑容時，心裡被深深觸動。她說：「他們明明這麼開朗、這麼努力活在當下，但想到這些美好的回憶有可能一天會消失，我就覺得好難受。」這份坦率的情感讓更多人開始反思記憶流失的議題不只是疾病，而是關於尊嚴、陪伴與存在感的重要提醒。

安芝儇陪伴長輩進行伸展活動。（圖／2S Sportainment提供）

除了陪伴長輩，安芝儇也向中心社工和照護人員了解照顧失智症家庭的現況。她得知許多家屬長期承受身心壓力，有人因長時間照護無法好好睡覺，也有人因長者情緒不穩而倍感無助。聽見這些故事後，她表示，希望透過影片讓更多年輕人願意理解並關注失智症議題，不再把它視為遙遠、與自己無關的問題。

這次的公益探訪，讓大眾看見安芝儇對弱勢族群的真心關懷，也展現出藝人影響力所能帶來的正向力量。她也透露，未來將持續投入相關公益合作，期盼以自身力量守護更多長者那份「即使會被遺忘，也值得被珍惜」的純真笑容。



