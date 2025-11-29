安芝儇突然情緒潰堤大哭！ 背後原因超感人：美好記憶會消失

記者張沛嘉／綜合報導

韓籍啦啦隊女神安芝儇，探訪失智症長者，情緒潰堤大哭。（圖／2S Sportainment提供）

韓國人氣啦啦隊員安芝儇近日在YouTube公開一段探訪「天主教失智老人社會福利基金會」日照中心的影片，影片中她以無包袱的姿態走入失智症長者的生活場域，陪伴長輩們進行伸展、手作與懷舊活動。本以為只是一次單純的公益參訪，卻因為看見眼前開朗、努力享受當下的長輩們，突然意識到「這些快樂有一天可能會從他們的記憶裡被抽走」，而瞬間紅了眼眶，落下心疼的眼淚。

韓籍啦啦隊女神安芝儇，探訪失智症長者。（圖／2S Sportainment提供）

安芝儇在影片中分享，當她看見長輩們因為跳舞、畫畫、互相打趣而露出真摯的笑容時，心裡被深深觸動，「他們明明這麼開朗、這麼努力活在當下，但想到這些美好的回憶有可能一天會消失，我就覺得好難受。」這份坦率的情感讓更多人開始反思記憶流失的議題不只是疾病，而是關於尊嚴、陪伴與存在感的重要提醒。

廣告 廣告

韓籍啦啦隊女神安芝儇，探訪失智症長者。（圖／2S Sportainment提供）

除了陪伴長輩，安芝儇也向中心社工和照護人員了解照顧失智症家庭的現況。她得知許多家屬長期承受身心壓力，有人因長時間照護無法好好睡覺，也有人因長者情緒不穩而倍感無助。聽見這些故事後，她表示，希望透過影片讓更多年輕人願意理解並關注失智症議題，不再把它視為遙遠、與自己無關的問題。

韓籍啦啦隊女神安芝儇，探訪失智症長者。（圖／2S Sportainment提供）

這次的公益探訪，讓大眾看見安芝儇對弱勢族群的真心關懷，也展現出藝人影響力所能帶來的正向力量。她也透露，未來將持續投入相關公益合作，期盼以自身力量守護更多長者那份「即使會被遺忘，也值得被珍惜」的純真笑容。

▲安芝儇探訪失智長者。（影片來自YouTube－안지현 安芝儇頻道，若遭移除請見諒）

更多三立新聞網報導

傳廉世彬遭經紀人騷擾！ 樂天女孩琳妲、林穎樂曝私下互動

中職／傳徐若熙旅日加盟軟銀鷹！ 味全龍未證實：還在討論中

中職／徐若熙有望旅日！張政禹讚已經不同層級：他可能有更大夢想

WBC／張政禹收到徵詢！是否正式入選順其自然 期待與旅外球員學習

