安芝儇突穿婚紗！深V罕露事業線 網暴動：公主出現了

安芝儇深V禮服罕露事業線，網友暴動。（翻攝IG）

台鋼雄鷹啦啦隊韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有高人氣，先前她與球芽基金前往偏鄉與小球員互動，穿上原住民服飾獲讚超合適！而長相甜美的她，昨（8日）突po出多張婚紗照，罕露出事業線，讓網友暴動「小安好漂亮」「是漂亮的公主」。

安芝儇穿上深V馬甲禮服，展現好身材。（翻攝IG）

安芝儇昨在IG上傳多張婚紗美照，搭配4個表情符號，從背景及身上名牌判斷，她應該是去節目《綜藝OK啦》錄影，在化妝間用手機拍下自己美美一面。

安芝儇也很滿意自己的這套婚紗。（翻攝IG）

安芝儇穿上雪白色深V馬甲禮服，好身材一覽無遺，罕見放送事業線讓粉絲嗨翻；影片中她也相當俏皮的撩起婚紗裙襬，走至攝影機前轉圈圈，看來相當滿意這件婚紗。

安芝儇根本衣架子，粉絲暴動。（翻攝IG）

而粉絲看到安芝儇美照直接暴動，驚呼「小安好漂亮嗚嗚嗚嗚嗚嗚」「美麗的小安公主」「是漂亮的公主😍」「安芝儇最漂亮」；南珉貞也留言大誇「公主出現了」。

