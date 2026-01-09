安芝儇變身「夢幻新娘」 穿婚紗貼身剪裁好身材全現形

安芝儇穿婚紗，一系列美照引發大批粉絲暴動按讚。（圖／翻攝自 IG@wlgus2qh）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓籍成員安芝儇，憑藉甜美笑容、高䠷身形與充滿爆發力的應援舞台魅力，在台灣累積超高人氣，被粉絲封為「最強外掛」。私下相當寵粉的她，經常透過社群平台分享工作與生活點滴，昨（8）日更驚喜曬出一組「穿婚紗」美照，瞬間引爆話題，吸引大批粉絲圍觀。

從照片中可見，安芝儇身穿一襲白色細肩帶婚紗，整體以立體蕾絲與薄紗層疊設計為主，胸前剪裁貼合曲線，勾勒出纖細腰身與自然起伏的身材線條；下半身澎紗裙襬輕盈飄逸，行走間多了幾分仙氣與公主感，她頭戴鑲鑽皇冠，長直黑髮自然披落肩後，襯得臉型更加精緻。

安芝儇在鏡頭前輕提裙擺、微微側身，修長美腿在薄紗下若隱若現，比例優勢一覽無遺；近距離特寫時，她雙手調整皇冠，甜美表情搭配自信神，情鎖骨線條與手臂線條緊實勻稱，展現長期應援舞蹈訓練下的好體態。不少粉絲湧入留言直呼：「小安好漂亮」、「眼神超放電」、「超級美麗的安公主」、「好仙好美」、「好身材藏不住」。

事實上，這並不是安芝儇第一次以婚紗造型亮相，向來自律又敬業的她，不論是球場上的活力應援，或私下穿搭分享，都展現健康性感的魅力。先前安芝儇也曾在台鋼雄鷹主題日「心動時刻」穿白色婚紗，演唱〈Love Light〉、〈小酒窩〉展現甜美嗓音，受到大批粉絲好評。

