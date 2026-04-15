安芝儇賽後限定舞蹈演出！Mingo嗨跳子瑜神曲

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〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼天鷹上週末於鳳山體育館迎來主場賽事，球團特別舉辦「SKY DIVAS 鷹耀女神日」，以女孩為主題打造專屬應援活動。Wing Stars 26位女孩於兩天賽事中輪番上陣，並在賽後帶來限定舞蹈演出，為本季台鋼天鷹主場例行賽畫下完美句點。

賽後演出為本次女孩主題日一大亮點，連續兩天皆規劃三組舞蹈演出。安芝儇接續獨挑大樑演出KARA《Mr.》，以經典旋律勾起全場回憶，壓軸則由多位女孩合體登場，融合帥氣與甜美風格，成功點燃現場氣氛。成員NINA興奮地說：「這是第一次和女孩們一起COVER完整的K-POP舞蹈，很開心能透過這次表演嘗試不同風格。」

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第二天賽後女孩同樣帶來精彩的演出。一粒、昆昆、米亞以《愛你》揭開序幕，妡0、螢螢、恬魚、千千與黃澄澄接力帶來《Cheer Up》，展現青春洋溢的舞台氛圍。

隨後由韓籍成員Mingo帶來個人組曲演出，展現十足女性魅力，最後則由多位成員穿上俏皮白裙，演出周子瑜單曲《Run Away》，為「SKY DIVAS鷹耀女神日」完美收尾。

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