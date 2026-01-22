安芝儇路跑回眸一笑！下身逼出犯規線條 粉絲羞讚：比AI還要美

安芝儇日前飛去澎湖參加路跑，曬出一系列的美照。（圖／IG@wlgus2qh）

台鋼啦啦隊Wing Stars韓籍女神安芝儇，近日飛往澎湖參加大型馬拉松路跑活動，不畏低溫寒風與民眾一同跑步。今（22日）她也釋出當天好幾組美照，被緊身褲勾勒的性感線條，再次造成轟動。

安芝儇在社群平台PO文分享，「我在澎湖的第一場馬拉松！」大讚一大早的澎湖美景真的很漂亮，再加上沿路不斷出現的加油聲，讓她超有感覺，「希望今年大家都身體健康、跑得開心。」

可以從照片看到，回眸一笑的安芝儇美到不行，再加上運動緊身褲的效果，完美勾勒出她的身材曲線，無論任何角度，安芝儇宛如天使降臨一樣，自帶滿滿仙氣。就算沒有看鏡頭，認真盯著前方的模樣，都讓人目不轉睛，魅力無窮。

安芝儇身材超級犯規，讓網友直呼根本不用修圖。（圖／IG@wlgus2qh）

貼文吸引台灣、韓國網友的踴躍留言，大家都在稱讚安芝儇的美貌，「不是耶！本人比AI美太多是怎回事」、「哪有人跑步還漂亮成這樣的」、「這身材真的太好」、「仙女在慢跑」、「怎麼拍都好看，不用修圖了」、「這個顏值&身材，也沒別人了」。

