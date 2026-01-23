安芝儇運動片超高清！上衣猛收緊「極致曲線」藏不住

娛樂中心／李汶臻報導

南韓啦啦隊女神安芝儇（안지현）自2023年起加入中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，來台3年來累積大批死忠粉絲。她每每在社群上傳福利美照，總能引發眾多粉絲暴動。她日前在社群上傳一系列現身路跑活動、下場陪跑的超高清畫面，運動片曝光一天，就吸引上萬粉絲圍觀按讚。

2026年澎湖年年有魚路跑活動，18日在澎湖縣政府前登場，共有2300多人報名參加。活動請到韓籍超人氣啦啦隊女神安芝儇代言，安芝儇不僅上台熱舞、為路跑活動炒熱氣氛，她當天也下場陪跑，無疑是現場一道亮麗的風景。

2026年澎湖年年有魚路跑活動，18日上午在澎湖縣政府前登場，請到韓國人氣啦啦隊女神安芝儇代言。（圖／民視新聞）

而從她社群上傳的一系列高清美照可見，她將上身簡約的白色T恤綁成短板，上半身線條被完美勾勒出來。她下身搭配黑色高腰運動長褲，俐落剪裁拉長腿部比例，讓整體身形看起來更加修長筆直。超高腰且貼身的布料剪裁，不僅讓極致腰臀比例全放送，也讓運動造型多了幾分時尚感。

安芝儇路跑超高清視角流出，回眸一笑，電暈台韓網友。（圖／翻攝自IG@wlgus2qh）





安芝儇超高清路跑美照曝光，運動穿搭超吸睛。（圖／翻攝自IG@wlgus2qh）





安芝儇的編髮造型搭配淡妝，也讓整體視覺更加清新有活力。養眼畫面吸引台韓粉絲湧入留言大讚：「超可愛」、「小安超美的」、「妳好像AI人」「美得有點誇張」、「台鋼女神安芝儇公主加油」。

安芝儇超高清運動，白T猛收緊「極致曲線」藏不住。（圖／翻攝自IG@wlgus2qh）





