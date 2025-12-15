安芝儇、南珉貞洗手作羹湯 大秀家鄉料理百人排隊朝聖

南珉貞示範家鄉大田美食「忠武海苔飯捲」。（高雄流行音樂中心提供）

高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的「2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat. 韓國」於12月13、14日，在高流海風廣場熱鬧登場，兩天共吸引超過12萬人次參與，現場集結臺、韓超過50個美食攤位，搭配音樂演出與韓式酒食文化，成功掀起年末最強跨國派對熱潮。

活動重現韓劇經典布帳馬車場景，並邀請11組臺、韓人氣歌手與樂團接力演出，包括韓國「屋頂月光 OKDAL」、「Bily Acoustie」，以及臺灣的椅子樂團、公館青少年、梁河懸等輪番登台；13日晚間更迎來2025「樂團興奮波」大賽冠軍樂團「BRBP」，打造跨國音樂交流舞台。

最受矚目的焦點，莫過於韓國啦啦隊女神安芝儇與南珉貞親自示範家鄉料理。目前定居高雄的安芝儇以流利中文登台，笑稱高雄就像第二個家，現場製作馬鈴薯煎餅，大秀甩鍋技巧，香氣四溢；南珉貞則端出招牌「忠武海苔飯捲」，親自餵食粉絲展現親和力，吸引上百人排隊朝聖，成為活動最吸睛畫面。

今年首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；13日晚間的「K-POP DJ Night」更因反應熱烈加碼延長至近晚間11點，安芝儇驚喜現身以啦啦隊舞蹈炒熱氣氛，經典韓流金曲接連放送，讓現場樂迷嗨到不想回家。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，「下酒祭」邁入第四年，已成為結合音樂、餐酒與異國文化的重要交流平台，也成功展現高雄作為臺韓文化交流樞紐的城市魅力。接下來「高流聖誕趴」將於12月20、21日及24日至28日登場，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。

