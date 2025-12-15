安芝儇、南珉貞秀廚藝 高雄《下酒祭》兩日聚眾超過12萬人潮

韓國觀光公社台北支社扈受暎支社長(左)、安芝儇(中)及高流執行長丁度嵐(右)，大推臺韓下酒菜美食。 （高流提供）

記者王正平／高雄報導

高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，13、14日在高流海風廣場登場，聚眾超過12萬人次，集結臺、韓超過50個美食攤位，除了重現韓劇經典布帳馬車場景，現場更有臺韓11組人氣歌手與樂團接力演出；韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞親自示範家鄉料理，吸引上百名粉絲大排長龍只為品嚐女神手藝。

此外，今年首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」兩日號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；13日「K-POP DJ Night」安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場帶動現場氣氛，活動因反應熱烈加碼延長至晚間近11點，展現《下酒祭》文化交流能量帶動人潮與消費，熱鬧盛況再創新高。

廣告 廣告

高流執行長丁度嵐表示，邁入第四年的《下酒祭》已不僅是一場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄市民能以音樂為媒介，體驗不同國家的生活樣貌；今年再度攜手韓國觀光公社，從韓式下酒菜、馬格利酒，到韓國啦啦隊女神示範家鄉料理，為活動注入多元亮點，展現臺韓文化交流的熱度與活力。

高流也期待透過音樂與文化的串連，讓韓國旅客造訪高雄時，能感受到「最有韓國味，也最有臺灣味」的城市魅力；同時，《高流聖誕趴》將於本周末（20、21日）及24日至28日登場，以「港灣聖誕市集」、燈光秀及聖誕海景為主軸。20日的「南面舞台」以及24、25日的「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。

韓國觀光公社台北支社扈受暎支社長表示，今年再度與高雄流行音樂中心合作舉辦《下酒祭》，同時呼應2026年「韓國中部觀光年」，特別邀請江原道、京畿道及大田廣域市代表帶來各地特色美食，讓民眾一次品嚐正宗韓式料理。

《下酒祭》現場，京畿道出身的安芝儇與「大田女兒」南珉貞親自示範家鄉料理「馬鈴薯煎餅」與「忠武海苔飯捲」，介紹韓國小吃文化。扈受暎支社長指出，高雄近年成功舉辦 BLACKPINK、TWICE、AAA 等大型韓流演唱會，不僅吸引海內外粉絲，也帶動深度旅遊與「聖地巡禮」風潮。作為南臺灣的核心城市，高雄交通便捷，且擁有多條直飛韓國航線，成為臺韓雙向交流的重要平台。

南珉貞示範家鄉大田美食「忠武海苔飯捲」，並親餵粉絲試吃，展現親民魅力。 （高流提供）

《下酒祭》今年特別安排韓國啦啦隊女神料理秀，由目前定居高雄安芝儇於13日晚間搶先登場，以流利中文熱情問候粉絲，也直呼這座城市就像第二個家。她表示平時熱愛下廚，用中文向粉絲喊話：「我煮飯很好吃！」製作馬鈴薯煎餅時，透露偏好外酥內軟的口感，現場分別示範活動專用的小份煎餅及傳統風格的大份煎餅兩種作法，並俐落展現「甩鍋」技巧，香氣四溢，贏得滿場掌聲。

14日則由南珉貞接棒登場，自稱「小媳婦」的她帶來「忠武海苔飯捲」，並說這是自己最拿手的家鄉料理。由於飯捲本身不加任何調味，南珉貞分享平時會搭配特製的微辣魚板小菜享用，現場更親自餵食三名粉絲展親和魅力，笑稱：「大家一起吃飯才是最幸福的事！」兩日活動皆吸引上百名粉絲排隊，成為《下酒祭》餐飲文化交流最美「嬌點」