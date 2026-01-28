安芝儇OL裝太犯規！性感黑絲洩腿根 11秒火辣片流出網看呆

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有高挑身材，是台鋼雄鷹啦啦隊「WingStars」人氣成員，而且她為了更適應台灣環境，還在2024年搬到高雄定居。今日，安芝儇在社群中分享穿OL套裝的影片，完美的體態也讓網友看了讚賞不已。

安芝儇樂於透過社群分享生活，今（28日）她釋出工作的側拍畫面，只見安芝儇將長髮綁成馬尾，短袖襯衫搭配迷你裙、黑蕾絲，穿搭凸顯她纖細的腰身以及大長腿，隨後，她也在鏡頭前露出燦爛笑容，變換各種POSE，展現活潑的一面。

影片曝光之後，吸引1.5萬名網友按讚朝聖，紛紛留言稱讚安芝儇，「果然是秘書科畢業的最強外掛」、「真的漂亮」、「黑絲很美」，粉絲們全都被安芝儇的美貌給收服。

安芝儇發出工作側拍片。（圖／翻攝自IG）

