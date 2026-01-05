安葆擬1月底上櫃 在手訂單近百億

（中央社記者張建中台北5日電）電力系統整合商安葆預計1月底掛牌上櫃，董事長陳志復表示，目前在手訂單逼近新台幣100億元，能見度已達2028年第1季。

安葆今天舉行媒體交流會，陳志復說，921大地震後，客戶體會到台灣會發生大規模停電，使得備用發電機系統生態出現轉變。

陳志復表示，安葆開發的不斷電負載轉移系統（PLTC），結合動態與靜態UPS、飛輪儲能裝置及鋰鐵電池櫃，提供自發電端、儲能端至用電端的整體系統規劃，並整合電壓驟降保護與自主研發的並聯控制技術，支援多重備援架構及跨廠區並聯應用。

陳志復指出，安葆PLTC相關設置容量累計已達1600MW，約當核三廠裝置容量的85%，並在多家半導體廠與大型資料中心完成實際運轉驗證，廣泛應用於高科技廠房的穩定供電需求。

受惠半導體廠強勁需求，安葆2025年累計前11月營收50.66億元，年增36.83%，半導體業占營收比重逾7成。

因應客戶全球擴產布局，安葆已於美國、德國及新加坡設立子公司，董事會也通過台南廠辦二廠新建計畫，作為中長期產能與營運布局重點。（編輯：楊蘭軒）1150105