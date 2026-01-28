安葆超額認購4百倍 今天正式上櫃掛牌

安葆卡位全方位能源系統商機。資料照



電力系統整合商安葆（7792）於 28 日以承銷價 133.8 元正式上櫃掛牌交易，公開申購期間市場反應熱絡，最終公開申購張數達 447,095 張，超額認購倍數達 414.74 倍，中籤率為 0.24%，凍結市場資金約 598 億元，顯示市場對具備成長題材企業的關注度提升。

安葆為全方位電力系統整合商，長期深耕高可靠度備援電力領域。因應客戶對用電穩定性與能源韌性要求持續提高，近年逐步由備援電力應用，延伸至主用電力系統，並以前瞻布局在地型、多元能源微電網（Micro Grid）為發展方向，持續強化整體電力系統整合能力，以因應能源轉型與電力韌性需求的長期趨勢。

在技術布局方面，安葆自主開發 PLTC 不斷電負載轉移系統，透過邏輯控制機制實現平順、不中斷的電力切換，為公司 UPSSI 解決方案的重要核心。透過整合發電機組、模組化的儲能電池櫃與控制系統，建立多層次電力防護架構，相關系統已廣泛應用於高科技廠房與資料中心等關鍵場域。截至目前，安葆最高實績曾完成 140 台發電機組同步並聯、總輸出近 280MW。

憑藉核心技術能力與多年累積的設計、採購與施工（EPC）經驗，安葆近年隨高科技產業客戶全球擴點，逐步布局海外電力工程市場。依市調機構預估，全球電力相關 EPC 市場規模於 2025 年可達 7,301.9 億美元，並於 2030 年上看 9,943.63 億美元，年複合成長率約 6.37%，顯示相關產業具備長期成長潛力。

此外，AI 與雲端應用快速發展，帶動資料中心規模持續擴大，也進一步推升對高品質電力與自備電力要求日益提高，UPSSI 不斷電系統整合方案與儲能配置的重要性同步提升，亦成為安葆長期投入與深化的重點方向。

