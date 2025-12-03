安葆電能穩健成長、公益不停步 以綠能行動凝聚在地社區力量

（生活中心／綜合報導）安葆（7792）近年營運表現穩健，持續深耕綠色能源與電力系統整合領域，同時長期投入教育與社區公益。今年 12 月底，安葆電能將攜手華朋扶輪社、喜悅家族與松山社區大學，於台北市立中崙高中圓心廣場共同舉辦「環保聖誕樹點燈活動」，安葆也為本次活動最大贊助企業，以實際行動落實「真、善、美」精神。

圖／安葆電能在董事長陳志復帶領下，營運穩健成長。（安葆電能 提供）

今年的聖誕樹以近 2,000 個回收寶特瓶打造而成，高達 8 公尺，結合藝術美感與環保教育意義，象徵以綠能點亮社區、凝聚在地力量。安葆電能董事長陳志復表示，在得知「喜悅點燈，齒愛閃耀」活動後，便立即決定投入支持。「活動以回收材料打造聖誕樹的理念，不僅符合安葆推動循環經濟與淨零轉型的方向，也希望藉由點燈行動關懷弱勢族群與身心障礙家庭。」他並指出，透過學校、企業與社區攜手合作，期待能讓永續理念更自然地融入師生與居民的日常生活。

圖／新北安坑國小校長陳玉芳（圖左四）帶領學童致贈感謝卡，致謝安葆電能「三年百萬計畫」，由安葆電能董事長陳志復(圖左三)代表接受。（安葆電能 提供）

安葆電能長期提供企業全方位能源整合服務，從諮詢、規劃、工程建置，到教育訓練與維運管理一應俱全。業務涵蓋不斷電負載轉移系統、能源技術服務及提供具備國際認證設備，並以 EPC 模式整合備援電力、再生能源與儲能系統，協助客戶導入氫氣、沼氣、地熱發電與緊急備援等電力解決方案，同時兼顧供電穩定與淨零目標。

除專注於能源產業發展，安葆電能也積極推動多項公益教育長期計畫，包括以弱勢國小學童為主的「點亮未來！小小工程師圓夢計畫」、新北市安坑國民小學「三年百萬計畫」，以及與工業技術研究院合作於國立臺灣科技大學、國立中央大學、國立高雄科技大學等校舉辦「綠能科技論壇課」系列課程。未來，安葆電能將持續以行動支持教育、環境與社區，以成為推動節能與永續發展的重要力量。

